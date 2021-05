Sarah Spinazzola e il Manuale di sopravvivenza alle scuole medie

Manuale di sopravvivenza alle scuole medie è il libro di Sarah Spinazzola portato in libreria da Marcos y Marcos. Il volume esce nella collana Gli Scarabocchi.

Oliva Riva, la simpaticissima protagonista del Manuale di sopravvivenza senza genitori, ha una nuova sfida da affrontare: le scuole medie.

Cambia la scuola, cambia il corpo, cambiano le relazioni con gli altri… l’insicurezza di Oliva Riva è ai massimi storici.

E se tutta la prima media è stata un percorso a ostacoli, l’ultimo giorno, proprio quando la libertà era alle porte, colpo di scena: Oliva si trova costretta a sostituire la protagonista della recita di fine anno.

Non solo: dovrà baciare sulla scena il compagno che le piace in segreto. A Oliva manca il fiato.

Ma non si deve disperare: ha pur sempre il suo Manuale di sopravvivenza, una nuovissima e magica palla 8, i fidatissimi amici del centro estivo accorsi in suo soccorso.

“A volte quello che sembra essere una sfortuna, basta dargli un po’ di tempo e si rivela essere una grande fortuna. Io la chiamo una sfortuna fortunata”.

Infatti, in quel pomeriggio tragicomico, troverà un’amica vera, aiuterà il compagno Cipolla a chiarirsi le idee sull’amore, e soprattutto vincerà la battaglia più importante: imparare a piacerti come sei.

L’autrice

Sarah Spinazzola è nata a Milano nel 1983. Ha esordito con il romanzo Il mio regalo sei tu (Marcos y Marcos 2012).

Dal 2016 organizza laboratori per bambini e gruppi di lettura per adulti. Nel 2018 ha pubblicato una raccolta di racconti per bambini: Insetto o scherzetto? (Rizzoli) e Manuale di sopravvivenza senza genitori (Marcos y Marcos). Cura con passione il suo sito: www.sarahspinazzola.com