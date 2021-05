Proprietà: racconti del quotidiano

La casa editrice 66thand2nd ha portato in libreria nei mesi scorsi il romanzo Proprietà. Il libro è scritto da Lionel Shriver, ed è uscito nella collana bookclub.

Proprietà sono dodici avventure del quotidiano – ambientate tra l’America, il Kenya e il Regno Unito, in grado di cogliere le piccole ironie della vita – che confermano una volta di più la voce inconfondibile di Lionel Shriver.

Proprietà – Lionel Shriver

Jillian, un’insegnante con la passione per il tennis e le stravaganti creazioni artistiche, sceglie come regalo di nozze per il suo migliore amico una curiosa installazione, senza sospettare il complotto ordito dalla sposa.

Due genitori esasperati mettono alla porta il figlio trentenne, con l’unico risultato di scatenare una campagna mediatica a sostegno dei diseredati. Un postino indolente sottrae una lettera e risponde alla donna che l’ha spedita, intrecciando con lei un’improbabile relazione. Una vedova di mezza età si batte per difendere il suo giardino dall’invadente sicomoro del vicino.

Un quarantenne americano trapiantato a Londra, divorziato e in bolletta, aspetta il momento meno opportuno per discutere di soldi con il padre.

C’è un unico tema, quello del «possesso» di beni immobili o di consumo, a legare le storie lunghe o brevi di questa irriverente raccolta, che esplora con arguzia i tanti modi in cui il desiderio di avere o, peggio, l’accumulo compulsivo possono spingerci a perdere di vista il senso vero delle cose.

L’autrice

Lionel Shriver è nata a Gastonia, in North Carolina. Dopo gli studi alla Columbia University, ha vissuto a Nairobi, Bangkok, Belfast e Londra. I suoi romanzi sono stati tradotti in più di trenta lingue. Fra quelli

pubblicati in Italia, Dobbiamo parlare di Kevin (2006) – che ha vinto l’Orange Prize for Fiction ed è diventato un film di successo con Tilda Swinton –, Tutta un’altra vita (2011), finalista al National Book Award nel 2010, e I Mandible. Una famiglia, 2029-2047 (66thand2nd, 2018).