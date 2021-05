Franca Valeri: un’incompresa di successo

Bellissimo volume su Franca Valeri di Patrizia Zappa Mulas portato in libreria nei mesi scorsi da Sem Libri. Il libro si intitola Franca. Un’incompresa di successo.

L’autrice, amica di Franca Valeri, ha dato vita ad una sorta di ritratto intimo e delicato. Il libro immortala una grande artista che tutti abbiamo conosciuto.

Un libro su Franca Valeri

Franca Valeri la conoscono tutti, è stata la più longeva, brillante e amata attrice nazionale. Ma chi sia davvero Franca non lo sa quasi nessuno. La Franca – con l’articolo, alla milanese – la conosce un po’ solo chi ha fatto parte in qualche modo della sua vita.

Patrizia Zappa Mulas, attrice e amica di Franca Valeri, disegna un arco completo dell’avventura di un’artista e di una donna, sul palco e dietro le quinte. Uno sguardo acuto e partecipe su una donna dai molti talenti, figura indimenticabile del panorama culturale.

Un’icona popolare amata e intramontabile, che figura a buon diritto tra i grandi della comicità internazionale. Sullo sfondo, l’Italia che è cresciuta, invecchiata e rinata guardando i suoi film.

Un libro scritto con la complicità della protagonista, che emerge da queste pagine in tutto il suo fascino e la straordinaria capacità di interpretare la vita alla luce di un’ironia a volte lieve, altre decisamente sarcastica.

Non una biografia, ma un suo appassionato ritratto, arricchito da un racconto inedito di Franca Valeri, l’ultimo che ha scritto.

L’autrice

Patrizia Zappa Mulas, attrice e scrittrice, ha lavorato nei più importanti teatri italiani, in un repertorio che va da Shakespeare a Genet. Laureata in estetica, ha scritto e pubblicato tre romanzi: L’orgogliosa, Rosa furia, adattato per Rai 2 con la sceneggiatura di Lidia Ravera, e Il talento della vittima (SEM, 2019). Con le edizioni Nottetempo è uscito il racconto Tigre adorata e con Et al. la raccolta di racconti Purché una luce sia accesa nella notte. Vive a Roma.