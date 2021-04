Si intitola Numeri uno: vent’anni di collane in otto libri. Un interessantissimo progetto di Gabriele Sabatini uscito in libreria qualche mese fa per minimum fax.

Numeri uno è un viaggio nelle collane editoriali degli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento. Ci racconta il dietro le quinte di tanti artisti.

Numeri uno – Gabriele Sabatini

Buzzati, Pavese, Ginzburg, Morante, Lucentini, De Céspedes, Parise, Cassola sono gli scrittori protagonisti di questo libro. Autori entrati nel canone della letteratura italiana, chiamati – accidentalmente o meno – a inaugurare alcune collane editoriali.

Come sono nati questi romanzi? Quali per­corsi hanno intrapreso i dattiloscritti fino all’uscita in libreria? E ancora, che accoglienza hanno ricevuto?

Attraverso le lettere, i diari, gli articoli di giornale (e qualche aneddoto riportato da chi quei protagonisti li ha conosciuti), Numeri uno racconta le fonti di ispi­razione, il processo di scrittura, le trattative fra editore e autore, ma anche il lavoro di editing, passando così dal tavolo del narratore a quello dell’editore e infine del critico.

Fanno perciò la loro apparizione, nelle pagine di questo libro, personaggi che rispondono ai nomi di Calvino, Vit­torini, Longanesi, Mondadori, Garzanti, Comisso, Montale, Cecchi, Debenedetti.

Numeri uno è dunque non solo la storia minuziosa di alcuni importanti romanzi, ma un affresco generale di un certo modo di fare editoria.

L’autore

Gabriele Sabatini è editor di Carocci editore e membro della redazione di Flanerí. Da molti anni si occupa di storia dell’editoria italiana nel Novecento, tema al centro delle sue collaborazioni con radio e riviste. Nel 2018 ha pubblicato Visto si stampi. Nove vicende editoriali per le edizioni Italo Svevo.