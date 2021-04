Mariangela Pira: l’economia dopo il Coronavirus

Chiarelettere porta in libreria Mariangela Pira con Anno zero d.C. I nostri soldi, i mercati, il lavoro, i nuovi equilibri internazionali dopo il coronavirus. La prefazione è di Massimo Galli.

Mariangela Pira analizza lo scenario economico e geopolitico mondiale del dopo pandemia. Il tutto illustrato con la chiarezza di una giornalista e divulgatrice economica tra le più amate e seguite in Italia.

Mariangela Pira racconta da anni l’economia italiana e mondiale dagli schermi di SkyTg24 e lo fa secondo una regola ben precisa: parlare sempre sulla base di dati verificati e con un linguaggio comprensibile da chiunque, regola che pone anche alla base del suo podcast #3fattori e che rappresenta una sorta di motto delle sue seguitissime pagine social.

In Anno zero d.C., la Pira analizza il quadro economico italiano e mondiale e gli equilibri geopolitici che ne derivano, proprio nel periodo in cui lo shock della pandemia si confronta con la necessità di ripartire.

Le borse e i mercati, l’economia reale, il mondo degli investimenti, i rapporti tra Cina, Europa e Stati Uniti, il controllo delle materie prime e dell’energia; le trame complesse dei rapporti fra gli Stati e il ruolo dell’Italia in questa grande rivoluzione che ha scombussolato tutto il mondo – da qui parte il viaggio della giornalista, per cercare di rispondere a una domanda: che volto avrà e che regole seguirà l’economia mondiale una volta passata l’emergenza del Covid-19?

Un saggio approfondito, preciso e puntuale, ma anche accessibile a tutti, un testo che conduce i lettori – quelli già esperti e quelli alle prime armi – attraverso le tappe dell’analisi dell’autrice: l’importanza dell’economia, la reazione dei mercati e delle banche al virus, gli inevitabili cambiamenti e la situazione dentro e fuori l’Europa, le idee per fare fronte alla situazione estremamente delicata in cui il mondo intero si trova oggi immerso.

L’autrice

Mariangela Pira, giornalista professionista, è conduttrice e reporter presso Sky Tg24 e ideatrice della rubrica economica quotidiana #3fattori, disponibile su LinkedIn e in podcast.

Ha lavorato a Class Cnbc, nel ruolo di responsabile del China Desk e di curatrice delle finestre su borsa e mercati per il Tg5 e per il Tg di La7. È stata conduttrice, in collaborazione con il ministero degli Esteri, di Esteri News Dossier, notiziario della diplomazia italiana. Continua a occuparsi di cooperazione con Terre des Hommes Italia, organizzazione con la quale ha viaggiato in Africa e Iraq nell’ambito di progetti riguardanti la condizione femminile.

Ha iniziato la sua carriera all’Ansa di New York e ha una lunga esperienza in Cina. Ha scritto tra gli altri per Mf Milano Finanza, Panorama, L’Espresso, il Venerdì di Repubblica. Nel 2019 ha vinto i premi giornalistici Navicella e Amerigo.