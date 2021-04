Franco Toro – Dario Neron

Franco Toro. L’uomo più bello del mondo, segna il ritorno in libreria di Dario Neron, autore che ha esordito nel 2017 con Doctor Reset.

Una storia sicuramente di grande impatto e che mette l’attualità al centro di un sistema malato. Franco Toro è l’immagine del successo di oggi, che nasce velocemente e altrettanto velocemente muore.

La trama

Si chiama Franco Toro ed è l’uomo più bello del mondo. Questa immagine di bellezza lo porta a credere di poter essere al di sopra di tutto, sia degli eventi che della morale. Franco Toro ne è convinto.

Un uomo poi che è guidato da una costante frenesia che lo porta a ricercare costantemente soldi facili. Per cui, notte dopo notte, vende il suo corpo a donne e ragazze che vogliono solo il divertimento sfrenato.

Franco Toro è giovane, ricco, intelligente, e vive nella metropoli del divertimento. Ma il suo successo è messo in pericolo da un passato oscuro e dal suo ego smisurato.

Franco Toro – La recensione

Che cosa c’è che divide, in fondo, Franco Toro dal resto del mondo? Apparentemente nulla visto che la sua bellezza lo porta ad avere successo con le donne, nel suo lavoro, nella società. Ma la storia di Dario Neron (Castelvecchi) è quanto mai attuale proprio perché ci parla di bellezze e successo effimeri.

Il fascino del protagonista è in realtà ciò che lo allontanerà pian piano dalla realtà, facendogli credere di potersi ergere al di sopra dei principi e a volte anche della legge. Nel mondo di oggi, si sa, il successo e la fama arrivano in fretta ma altrettanto in fretta se ne vanno.

Ogni uomo o donna, poi, deve fare i conti con il proprio passato, ed in questo caso i giorni andati del protagonista sono spaventosi, non se ne vanno, segnano in maniera permanente il suo presente ed il suo futuro. Ecco quindi che inizia la discesa di Franco Toro, che capirà come la bellezza sia inutile a volte, e che il proprio ego può portare alla distruzione.

Insomma, quanto può durare un sogno prima di diventare un incubo e svelare il mostro che attende alla fine del tunnel?