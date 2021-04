Sapiens. La nascita dell’umanità, è il volume di Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave. La versione illustrata del bestseller internazionale sulla storia dell’uomo, edita da Bompiani.

L’adattamento di Sapiens. Da animali a dèi in forma di graphic novel è una rivisitazione radicale e profondamente divertente della storia dell’umanità a partire dal longseller internazionale che ha venduto 16 milioni di copie in 60 lingue. Il tono umoristico è pensato per catturare l’interesse di chi finora ha preferito tenersi alla larga da scienza e storia. Ecco l’occasione giusta per cambiare idea.

Yuval Noah Harari – Sapiens

In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti la lucidità è potere. Ma come si fa a cogliere il quadro generale senza perdersi in un’infinità di rivoli e dettagli?

Facciamo un passo indietro e guardiamo davvero al quadro generale: la storia della specie umana. Sapiens.

La nascita dell’umanità è la storia di come una scimmia insignificante divenne la signora della Terra, capace di scindere il nucleo di un atomo, volare sulla Luna e manipolare il codice genetico della vita.

Una squadra di ricercatori – Prehistorik Bill, Dr. Fiction, la detective Lopez – capitanati da Yuval Noah Harari in persona guida il lettore a esplorare il lato selvaggio della storia.

L’evoluzione umana viene reinventata come un reality show televisivo; il primo incontro tra Sapiens e Neanderthal è raffigurato attraverso i capolavori dell’arte moderna; l’estinzione dei mammut e delle tigri dai denti a sciabola è raccontata come un giallo.

L’autore

Yuval Noah Harari ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia all’Università di Oxford e insegna presso il Dipartimento di Storia della Hebrew University di Gerusalemme. Nel 2012 gli è stato conferito il Polonsky Prize for Creativity and Originality in the Humanistic Disciplines.

Per Bompiani ha pubblicato i bestseller internazionali Sapiens. Da animali a dèi (2014), Homo Deus (2017) e 21 lezioni per il XXI secolo (2018), tradotti in più di sessanta lingue. Dal primo è stata tratta la graphic novel Sapiens. La nascita dell’umanità (2020).