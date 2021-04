In scienza e coscienza. Annalisa Malara e il paziente uno

Nei mesi scorsi Longanesi ha portato in libreria la testimonianza di Annalisa Malara. Il libro in cui è raccolta si intitola In scienza e coscienza.

Questo di Annalisa Malara è il racconto in prima persona dell’anestesista che ha salvato il “paziente uno” a Codogno: dal primo tampone ai mesi vissuti in corsia, fianco a fianco di colleghi e malati, la tenacia e i sacrifici compiuti da medici, infermieri e soccorritori nel momento più difficile della pandemia e della crisi sanitaria in Italia.

L’autrice devolverà in beneficenza i proventi della pubblicazione del libro al Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia

Annalisa Malara – In scienza e coscienza

Codogno. Una notte in ospedale. Viavai in pronto soccorso: tra le emergenze di routine, uno strano caso di polmonite. Annalisa è di turno in Rianimazione quando portano Mattia. Giovane, forte, eppure si è aggravato di colpo e ora respira a fatica.

La TAC è chiara: polmonite virale. Perché le terapie non funzionano? Annalisa ha tante domande e nessuna risposta, ma le hanno insegnato che un buon medico deve mettersi in ascolto. Perciò va dalla moglie di Mattia e ascolta. La colpisce la parola “Cina”.

È il 20 febbraio e da poco più di un mese arrivano notizie di un virus misterioso che uccide, a Wuhan. Annalisa non perde tempo e si procede d’urgenza con un tampone. Positivo. Mattia è il primo paziente italiano a cui viene diagnosticato il Covid-19. È in arrivo uno tsunami e dall’ospedale di Codogno hanno appena suonato la campana d’allarme. Da quella notte la vita di Annalisa e di noi tutti è cambiata. Quel tampone, fatto perché quando esaurisci ogni possibilità non resta che pensare all’impossibile, ha concesso tempo prezioso all’Italia e all’Europa per farsi trovare meno inermi.

La storia di Annalisa Malara e del team di Codogno, di come hanno fatto scudo all’avanzata dell’epidemia tra successi e sconfitte, dolore e speranza, è la storia di Davide e Golia: piccoli ospedali con pochi mezzi, schierati contro un mostro mai affrontato prima. Ma è anche una storia di pazienza, tenacia e ingegno. Ed è, più di tutto, una storia di cura.

L’autrice

Annalisa Malara (Cremona 1982), medico chirurgo, si è specializzata in Anestesia e Rianimazione all’Università di Pavia.

Dopo la formazione presso il Policlinico San Matteo di Pavia ha prestato servizio come anestesista rianimatore all’Ospedale civile di Vigevano prima di essere assunta dall’Ospedale

Maggiore di Lodi, cui afferisce la struttura dell’Ospedale civico di Codogno dove Annalisa era di turno la notte del 20 febbraio 2020. Vive a Lodi, ama molto la montagna.