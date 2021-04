Adorazione – Alice Urciuolo

L’esordio letterario di Alice Urciuolo, Adorazione, è una storia di crescita in cui al centro ci sono i legami di amicizia e di amore che contraddistinguono il periodo adolescenziale.

In un intreccio di storie che mescolano il passato e le speranze di futuro, Adorazione svela ciò che si nasconde dietro la corazza che ragazzi e ragazze indossano quotidianamente.

La trama

Siamo a Pontinia, un piccolo centro nell’Agro Pontino di fondazione fascista. Qui Elena è stata uccisa dal fidanzato, e dopo un anno i suoi amici sono ancora distrutti dal dolore, che li divide tra il trauma e la voglia di un’adolescenza normale.

In un’estate afosa, passata tra le classiche architetture fasciste e le spiagge di Sabaudia, con Roma che resta sullo sfondo, si intrecciano i destini di un gruppo di ragazzi.

Diana è insicura, anche per via di una voglia sulla gamba che non accetta, di fianco a lei c’è la sua migliore amica Vera, che invece sembra forte e spregiudicata. Poi ci sono Giorgio, il fratello di Vera, che era innamorato segretamente di Elena, e Vanessa, la cugina di Giorgio e Vera e migliore amica della ragazza uccisa.

Le storie di tutti i giorni, di amori, amicizie, paure, desideri e speranze, sono immerse in una comunità in cui crescere e sognare non è per nulla facile.

Adorazione – La recensione

Il primo romanzo di Alice Urciuolo è un percorso dentro l’adolescenza, e il titolo del libro, Adorazione, è l’aggettivo migliore per descrivere quel sentimento in cui tutto sembra essere immerso in questo periodo della vita.

I protagonisti di Adorazione (66thand2nd) però non sono spensierati e felici, ma sono letteralmente imprigionati in una comunità in cui i legami sono finti, vuoti, creati e tenuti insieme dall’ipocrisia e dal silenzio. Come se non bastasse, gli echi terribili del fascismo e del patriarcato aleggiano e si materializzano ancora troppo nella vita di tutti i giorni.

Sotto a questo mare vive un universo di ragazzi e ragazze che cerca di crescere, che si perde e si ritrova, che deve ricacciare dentro una serie di sentimenti che sono ingigantiti dopo la morte di Elena. Proprio la morte della loro amica è, per i protagonisti, uno spartiacque tremendo, che gli adolescenti sono costretti ad affrontare da soli, così come fanno con il vuoto, con le passioni, con le ansie e le accettazioni.

La morte di Elena è un passaggio determinante in un processo di crescita già delicato, ed assume per ognuno un significato diverso, perché andrà a sommarsi ad un percorso personale duro, che è fatto di estremi e senza mezze misure. Succede così con l’amore, con il sesso.

Adorazione è una sorta di romanzo di formazione che descrive una fase della vita, che in questa storia prende pieghe nette, decise, i cui toni sono segnati dall’insieme di tenerezza, umiliazione, sopraffazione e vergogna. Sentimenti normalissimi che possono far crescere, ma che possono anche distruggere.