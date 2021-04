Bae Suah è una delle voci più interessanti della letteratura asiatica contemporanea. Notti invisibili, giorni sconosciuti, è il romanzo pubblicato da add editore.

Notti invisibili, giorni sconosciuti è un tuffo in un’allucinazione, un’opera incredibilmente originale che scioglie la linea tra realtà e sogno, esplorando la possibilità di mondi oltre quello che vediamo e sentiamo – e rivela perché Bae Suah è considerata una delle voci di spicco della letteratura coreana oggi.

Bae Suah – Notti invisibili, giorni sconosciuti

Notti invisibili, giorni sconosciuti è il racconto di un giorno e una notte nel caldo torrido dell’estate di Seul.

Per due anni, l’ex attrice ventottenne Ayami ha lavorato nell’unico «teatro sonoro» di Seul per non vedenti.

Ma ora il teatro sta cessando l’attività e il futuro di Ayami è incerto. Completato il suo ultimo turno e chiuso il teatro per sempre, Ayami cammina per le strade della città con il suo ex capo fino a notte fonda. Insieme cercano un’amica comune che è scomparsa, mentre intorno a loro il labirinto dei paesaggi urbani inizia a popolarsi di personaggi misteriosi e immagini fantastiche.

Il giorno seguente, su richiesta della stessa amica, Ayami fa da guida per un romanziere di polizieschi in visita dall’estero. Ma nell’afa che consuma senza scampo Seul in piena estate, l’ordine lascia il posto al caos.

I confini della realtà iniziano a logorarsi e il passato si intromette nel presente in modi sempre più dirompenti. La trama si sfilaccia e diventa fluida: personaggi, luoghi e tempi si sovrappongono e confondono in una narrazione ipnotica e disorientante.

L’autrice

Bae Suah (1965) è nata a Seul. È considerata tra le autrici più audaci e non convenzionali del mondo letterario sudcoreano, che le ha riconosciuto diversi premi. Come traduttrice, ha lavorato all’opera di autori come W. G. Sebald, Franz Kafka, Robert Walser, Fernando Pessoa, Jenny Erpenbeck, Clarice Lispector. Notti invisibili, giorni sconosciuti è il suo primo libro tradotto in italiano.