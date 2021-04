William T. Vollmann e I poveri – Un reportage

In libreria da qualche mese per minimum fax I poveri, bellissimo reportage di William T. Vollmann. Il volume esce con la traduzione di Cristiana Mennella.

Con questo libro William T. Vollmann porta il reportage ai suoi confini massimi, unendo taccuino e macchina fotografica. Ecco un approfondimento.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI DEDICATI AI ROMANZI PIU’ FAMOSI

William T. Vollmann – I poveri

A distanza di più di un secolo da How The Other Half Lives, il memorabile saggio con il quale Jacob Riis svelò per primo il mondo degli «scarti umani», marginalizzati e vittime del capitalismo, e a ottant’anni da Sia lode ora a uomini di fama, nel quale James Agee e Walker Evans realizzarono un primo, perfetto incontro tra scrittura e fotografia raccontando le vite dei fittavoli travolti dalla Grande Depressione, I poveri sposta nuovamente i confini del reportage, portandolo al massimo della sua potenza grazie a uno sguardo profondamente etico, partecipe senz’ombra di patetismi.

Vollmann si è messo in viaggio con i suoi taccuini e la sua macchina fotografica, pronto a cogliere la povertà in ogni suo aspetto e sfumatura; ha incontrato, intervistato e ritratto centinaia di persone di ogni nazionalità, dando voce e spazio a quel misto di brutalità e speranza, disperazione e orgoglio, sconfitta e resilienza, che alberga nei dannati della terra e li rende, nel bene come nel male, la quintessenza di un’umanità che sarebbe troppo facile e comodo respingere.

L’autore

William T. Vollmann è una delle figure più complesse e affascinanti della scena letteraria americana, capace di spaziare tra romanzo e racconto, saggio filosofico e reportage, gotico e iperrealismo.

Oltre a I fucili, inedito in Italia, minimum fax riproporrà altre quattro sue opere: Butterfly Stories, I racconti dell’arcobaleno, Afghanistan Picture Show e La camicia di ghiaccio. Tra i volumi pubblicati da Mondadori vanno menzionati Come un’onda che sale e che scende, Europe Central e Ultime storie e altre storie.