L’uomo visibile. Il ritorno di Chuck Klosterman

L’uomo visibile è il romanzo di Chuck Klosterman pubblicato da Alter Ego. Torna in Italia quindi l’autore di Morire per sopravvivere. Una storia vera all’85% .

Con L’uomo visibile “Klosterman ha creato un romanzo che riesce ad essere sia selvaggiamente sperimentale che accessibile, mentre dona acute osservazioni sulla privacy, sulla natura umana e, naturalmente, sul suo forte: la cultura pop.” Entertainment Weekly

Chuck Klosterman – L’uomo visibile

La terapeuta Vick viene contattata da un uomo misterioso che sostiene di essere alle prese con un problema decisamente singolare. Y, come decide di chiamarlo, afferma di essere uno scienziato e di aver sottratto una tecnologia di occultamento da un progetto governativo abbandonato: in questo modo riesce a rendersi quasi invisibile. L’uomo dichiara di utilizzare questa capacità esclusivamente per osservare, di nascosto, persone scelte a caso alle prese con la propria vita quotidiana, preferibilmente quando sono sole, nel tentativo di scoprire verità sul comportamento umano. Narcisista, vaneggiante, ma chiaramente brillante, Y è il sogno di ogni studioso della mente.

Vick si lascia incuriosire sempre di più dal paziente, interrogandosi sulle reali motivazioni che lo spingono a muoversi e sulla veridicità delle sue parole, fino a diventare letteralmente ossessionata dal caso. Man mano che i racconti di Ysi fanno più bizzarri e inquietanti, la terapeuta viene trascinata in un vortice che la porta a mettere a rischio la carriera, il matrimonio e la sua stessa identità.

Intervallato da note, dalla corrispondenza tra paziente e terapeuta e da trascrizioni che raccontano una relazione basata sulla curiosità e sulla paura, L’uomo visibile tocca tutti i temi preferiti da Chuck Klosterman: il peso della cultura, l’influenza dei media, la complessità del voyeurismo e la contraddizione esistenziale insita in quella che definiamo “normalità”. Un’opera in bilico tra commedia, romanzo di denuncia e horror: neanche Y saprebbe scegliere con certezza.

L’autore

Chuck Klosterman (1972) è scrittore e giornalista. I suoi libri sono entrati nella classifica dei bestseller del New York Times e suoi articoli sono apparsi su GQ, Esquire, Washington Post e Guardian. In America è particolarmente apprezzato come acutissimo critico della musica e della cultura pop.

Autore di undici libri, inclusi due romanzi, In Italia ha già pubblicato il saggio Morire per sopravvivere. Una storia vera all’85% (Minimum Fax, 2018).