Kobby Ben Ben: a Edizioni E/O i diritti del primo romanzo

Edizioni E/O ed Europa Editions acquisiscono i diritti del romanzo d’esordio di Kobby Ben Ben. Scrittore, bookworm, influencer, una delle voci più promettenti della nuova letteratura africana.

I diritti del romanzo di Kobby Ben Ben sono acquisiti dopo un accordo internazionale messo a punto da Eva Ferri (Publisher di Europa Edition UK, editor delle Edizioni E/O) e da Christopher Potter (Editorial Director di Europa Editions UK). No One Dies Yet uscirà nel 2022 in Italia, USA e UK.

Il libro

No One Dies Yet racconta di un viaggio in Ghana, in occasione dei 400 anni dalla prima deportazione di schiavi dall’Africa all’America: tre giovani afroamericani si ritrovano in balia di due guide suis generis mentre la giovane scena queer africana fa da sfondo a un inquietante omicidio dalle tinte pulp, il cui eco è il vociare dei fantasmi di tutti gli schiavi che hanno ancora una storia da raccontare.

Kobby Ben Ben

Ghanese, Kobby Ben Ben vive ad Accra. Scrittore, attivista, protagonista della scena queer africana, si è affermato come uno degli influencer letterari più originali e sopra le righe del continente. No One Dies Yet è il suo romanzo d’esordio, @bookworm_man il suo progetto di divulgazione letteraria.

Quella di Kobby Ben Ben è una voce nuova, potente e gender-breaking. Eva Ferri ha dichiarato: “Quando mi sono imbattuta per la prima volta nella sua pagina Instagram, sono stata felicissima di scoprire il gusto squisito di Kobby per la narrativa di tutto il mondo. Non riuscivo a mettere giù No One Dies Yet, è una prova narrativa straordinaria: audace, divertente e oscuro”.