Squali al tempo dei salvatori: il romanzo amato da Barack Obama

Dal 20 gennaio è in libreria per Edizioni e/o Squali al tempo dei salvatori, romanzo di Kawai Strong Washburn. Questo è uno dei 100 libri più amati da Barack Obama.

Squali al tempo dei salvatori è stato inserito tra i 100 Notable Books 2020 del New York Times. Una storia commovente che mescola il grande romanzo familiare americano con il realismo magico delle Hawaii.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Squali al tempo dei salvatori – Kawai Strong Washburn

Una famiglia povera alle Hawaii vede la propria vita cambiare radicalmente durante un viaggio in nave: il piccolo Noa cade in acqua e, sorprendentemente, invece di essere divorato dagli squali, viene da loro portato in salvo. Sembra l’eco di vecchie leggende, rafforzato anni dopo quando il ragazzo guarisce la vittima di un grave incidente.

Il dono di Noa è fonte di meraviglia ma anche di gretto guadagno. I suoi fratelli prendono voce nel corso della storia, Dean e Kaui, crescendo, si sentono sempre schiacciati all’ombra del fratello. Dean è un professionista di basket, mentre Noa e la sorella Kaui seguono con successo i loro studi. Grazie ai doni di Noa e al denaro raccolto dalle sue guarigioni i genitori sono riusciti a indirizzarli verso il sogno americano, lontano dall’isola di origine. Ma la famiglia è spezzata dalle gelosie, dalle incomprensioni e dal destino tragico della loro patria.

Le Hawaii infatti sono un paradiso perduto, una terra, un tempo benedetta da una natura rigogliosa e bellissima, che ora è devastata dal turismo di massa e dalla speculazione edilizia. I due genitori e i tre figli, di cui seguiamo le vicende attraverso le crisi che li colpiscono e li dividono, lottano per ritrovare un equilibrio e un’identità messi a repentaglio dall’aridità dell’American-way-of-life e dalla scomparsa delle loro radici.

In uno stile smagliante, che unisce eleganza a durezza, creatività ad avvolgente morbidezza, il giovane autore hawaiano racconta i destini diversi di vari magnifici personaggi, di una famiglia divisa tra attesa del miracolo, credenza negli insegnamenti degli antenati, attaccamento a una cultura spirituale, da un lato, e necessità di sopravvivere e avere successo dentro un sistema spietato e materialista, dall’altro.

L’autore

Kawai Strong Washburn è nato e cresciuto sulla costa Hamakua dell’isola di Hawaii. I suoi scritti sono apparsi in pubblicazioni come McSweeney’s, Electric Literature e The Best American Nonrequired Reading.

Vincitore delle borse di studio assegnate dai laboratori di scrittura Tin House e Bread Loaf, ha lavorato nel settore dei software e si è dedicato alla causa della lotta al cambiamento climatico. Vive a Minneapolis insieme a moglie e figlie. Squali al tempo dei salvatori è il suo primo romanzo.