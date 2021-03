La tragedia di Brady Sims: razzismo e abuso di potere

La casa editrice Mattioli1885 pubblica “La tragedia di Brady Sims”, l’ultimo romanzo che Ernest J.Gaines, lo scrittore afroamericano più rappresentativo della Louisiana, due volte candidato al Pulitzer, scrisse prima di morire un anno fa.

La tragedia di Brady Sims è una storia che arriva al lettore come un pugno e che affronta temi sempreverdi come il razzismo, di cui Gaines è stato spesso vittima, e l’abuso di potere.

NEL NOSTRO SHOP ONLINE SCOPRI TANTI PRODOTTI DEDICATI AI ROMANZI PIU’ FAMOSI

La tragedia di Brady Sims – Ernest J.Gaines

Dopo aver estratto una pistola in un’aula di tribunale e aver sparato a suo figlio (che è appena stato condannato per furto e omicidio), Brady Sims chiede che gli vengano concesse due ore prima di consegnarsi allo sceriffo.

Quando il redattore del giornale locale chiede a un giovane reporter di svelare la storia di Brady, il cronista si mette al lavoro.

Un’indagine per raccontare con empatia, tristezza, umorismo, e profonda comprensione la vita di Brady Sims – un uomo tutto d’un pezzo, che si è assunto il compito di mettere in riga i bambini neri di Bayonne, Louisiana, per proteggerli dal mondo ingiusto in cui vivono.

| Guardali, pensi che a loro importi? Sono solo un branco di avvoltoi. Per loro è “solo un altro vecchio negro a cui è andato di volta il cervello.”

È così che la vedono: “solo un altro vecchio negro che ha perso la testa.” Suppongo che saranno il doppio quando farò ritorno. Non vedono l’ora di vederlo in manette.

L’autore

Ernest J. Gaines nasce nel 1933 in Louisiana, al culmine della Grande Depressione. Testimone e vittima di parecchi episodi di razzismo, frequentò i primi sei anni di scuola presso la chiesa della piantagione dove viveva. In seguito si trasferì a Vallejo in California.

Ha frequentato il corso di scrittura creativa di Stanford con Wallace Stegner e ha insegnato a Lafayette. Per due volte candidato al Premio Pulitzer e vincitore di numerosi altri premi letterari, è stato insignito della National Humanities Medal dal Presidente degli Stati Uniti.

Autore di almeno tre acclamati bestseller mondiali è tradotto in francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese. Attualmente vive con la moglie in Louisiana, nella piantagione dove è cresciuto.