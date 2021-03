Denise Ciampi – L’amore di Greta per i pappagalli

Denise Ciampi è un’autrice che mostra di avere una particolare attenzione per l’universo dei sentimenti e dell’animo umano. Un’attenzione mostrata anche nel romanzo breve L’amore di Greta per i pappagalli.

Una storia di rinascita e di crescita in cui Denise Ciampi mette al centro una ragazza molto particolare e segnata dagli eventi del passato.

La trama

Greta è la protagonista di questa storia. Vive a casa della nonna paterna, a cui è stata affidata dopo la morte dei suoi genitori, militanti negli anni Settanta nei movimenti di femminismo e lotta armata.

Greta è sola, ha poche occasioni di contatto con il mondo esterno e la sua unica compagnia sono i pappagalli che ha avuto in dono dal padre.

Nel corso degli anni Greta ha sviluppato una fantasia particolare, nutrita sia dalle letture fatte sia dalle sue esperienze. Ne è scaturito un mondo chiuso, proprio come le gabbie dei suoi uccelli.

In questo mondo ci sono allucinazioni particolari, un’esistenza passiva ed una severa cultura religiosa che ha ereditato dalla nonna. Ma la svolta è dietro l’angolo.

Denise Ciampi e L’amore di Greta per i pappagalli – La recensione

L’amore di Greta per i pappagalli è una storia delicata che unisce con un filo molto resistente il passato ed il presente, mettendo in evidenza come le esperienze pregresse possano incidere sulle scelte di oggi.

Greta è una ragazza segnata nel profondo dall’abbandono non voluto dei genitori, e dalla crescita in un certo senso subita con la nonna. Denise Ciampi, come detto, mostra un’attenzione particolare nello scovare angoli dell’animo umano che urlano per essere raccontati.

Una capacità che certamente mette in pratica quotidianamente nel suo lavoro di insegnante e nell’impegno nella cooperazione internazionale, nell’immigrazione e nella mediazione sociale.

Una storia, questa contenuta nel piccolo volume, che è anche un percorso di formazione e di crescita, perché Greta ritroverà una via d’uscita dal suo isolamento grazie agli incontri che si intrecciano con la storia della sua famiglia.

Denise Ciampi, insomma, ha scritto una storia di seconde possibilità, di apertura ad una vita diversa e di riscoperta totale di se stessi.