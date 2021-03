Alfred Hitchcock: i codici neri in un libro

I codici neri di Alfred Hitchcock è il nuovo libro uscito a gennaio di quest’anno per Robin edizioni. Il volume è stato scritto da Antonello Altamura.

Per gli appassionati di Alfred Hitchcock ma anche per tutti gli appassionati di cinema, questo volume è uno strumento utile per capire un po’ di più di una figura affascinante ed enigmatica.

Antonello Altamura – I codici neri di Alfred Hitchcock

Quali enigmi nasconde la filmografia del regista inglese divenuto il “dominatore incontrastato di Hollywood” grazie alla sua enciclopedia illustrata di incubi per famiglie aggiornata di anno in anno per più di cinquant’anni?

Questo saggio vuole riannodare con un fil rouge unitario i due poli opposti della filosofia esistenziale che traspare dalle opere del cineasta: tensione verso un ideale di bellezza assoluto in compresenza del rischio di scivolare nella vertigine dell’omicidio.

In quegli anni la cronaca nera dei più diffusi tabloid sfornava di continuo efferati dettagli sugli ultimi omicidi e raggiungeva i picchi di vendita quando portava in scena la figura dell’omicida seriale.

L’autore

Antonello Altamura ha 45 anni. Psicologo e psicoterapeuta, da sempre interessato alla creatività come risorsa terapeutica ed esistenziale, si avvicina al cinema, alla sceneggiatura e ai cortometraggi, ma lavora per anni nel campo della riabilitazione e del sostegno all’emarginazione.

Articolista di costume e critico di cinema, scrive e pubblica articoli per diversi spazi di press web e mensili. In passato ha scritto un testo sullo star system, “Hitchcock e quei bravi ragazzi di Hollywood” per Diamond Editrice. Successivamente vince una selezione letteraria con una sua novella e viene inserito in una antologia con famosi scrittori, “Del sacro e del profano”.

Dopo anni di interesse e ricerca sul fenomeno cinema, propone in questa opera nuove inquietanti e documentate frontiere di studio totalmente inedite sul “ciclone sulfureo del thriller” Alfred Hitchcock.