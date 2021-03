Kintu: storia di una famiglia e di una nazione

Jennifer Nansubuga Makumbi è all’esordio letterario con Kintu. Il volume è uscito in libreria per 66thand2nd, e si muove tra storia e legami umani.

Mescolando con sapienza leggende orali e credenze magiche, e vivide scene di erotismo e violenza, con Kintu Jennifer Nansubuga Makumbi ha costruito al suo esordio un’avvincente saga che è anche la storia di una nazione, l’Uganda.

Una sorta di «Africanstein» creata in laboratorio dagli europei, e una ricerca di senso nell’agire degli esseri umani, perennemente divisi tra intelletto e materialità.

Vincitore di molti premi internazionali, Kintu è stato definito dalla critica l’equivalente ugandese del Crollo di Chinua Achebe.

Kintu – Jennifer Nansubuga Makumbi

All’alba del 2004, tra le baracche e gli acquitrini di Kampala, capitale ugandese, Kamu Kintu è prelevato da due funzionari pubblici per un interrogatorio. Ma una volta in strada, ammanettato come un ladro, verrà linciato dalla folla, pronta a trattarlo come «una cosa» priva di qualsiasi umanità.

Forse è solo un tragico scherzo del destino, oppure l’esito inevitabile presagito dal nome della vittima: in luganda Kintu significa cosa, ma designa anche il primo uomo della mitologia Ganda.

All’origine di quel destino c’è un episodio accaduto nel regno del Buganda nel lontano 1750, quando il governatore della provincia di Buddu, Kintu Kidda, intraprese una pericolosa traversata per rendere omaggio al nuovo sovrano, l’usurpatore Kyabaggu.

Nel viaggio però trovò la morte il figlio adottivo di Kintu, e da quella tragedia scaturì una maledizione che si ripercuoterà nei secoli sulla sua stirpe. Sparpagliati nel paese, tutti i suoi eredi – l’inquieta Suubi, il vedovo Isaac Newton, il predicatore Kanani, la donna-generale Kusi, sorella di Kamu –, saranno uniti da un unico obiettivo: liberarsi dal fardello che si annida nel cuore di questa famiglia.

L’autrice

Nata a Kampala, in Uganda, Jennifer Nansubuga Makumbi ha conseguito un dottorato in scrittura creativa alla Lancaster University nel Regno Unito. Con Kintu, il suo primo romanzo si è aggiudicata nel 2013 il Kwani? Manuscript Project, concorso letterario per opere inedite promosso dalla rivista «Kwani?» fondata dallo scrittore kenyano Binyavanga Wainaina.

Insignita del prestigioso Windham-Campbell Prize, Makumbi ha vinto anche il Commonwealth Short Story Prize con il racconto Let’s Tell This Story Properly.