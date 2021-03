Il ballo delle pazze: una storia vera

Il ballo delle pazze, di Victor Mas, è un libro ispirato ad una storia vera. Portato in libreria da edizioni e/o nella collana Dal Mondo.

Un esordio, questo de Il ballo delle pazze, che è già un caso letterario. Vincitore del Prix Première Plume e del Prix Stanislas. 150.000 copie in Francia. Venduto in 17 paesi. Presto un film con l’esordio alla regia di Mélanie Laurent, attrice protagonista di Bastardi senza gloria e Il concerto.

Victor Mas – Il ballo delle pazze

Parigi, 1885. A fine Ottocento l’ospedale della Salpêtrière è né più né meno che un manicomio femminile. Certo, le internate non sono più tenute in catene come nel Seicento, vengono chiamate “isteriche” e curate con l’ipnosi dall’illustre dottor Charcot, ma sono comunque sottoposte a sorveglianza strettissima e tagliate fuori da ogni contatto con l’esterno. Alla Salpêtrière si entra e non si esce.

Non è una prigione, ma è come se lo fosse. In realtà buona parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, donne rifiutate che le loro famiglie abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. Alla Salpêtrière si incontrano tre donne: Louise, adolescente figlia del popolo, finita lì in seguito a terribili vicissitudini che hanno sconvolto la sua giovane vita; Eugénie, signorina di buona famiglia allontanata dai suoi perché sostiene di parlare con i morti; e Geneviève, la capoinfermiera rigida e severa, convinta della superiorità della scienza su tutto.

Benché molto diverse, tutte e tre hanno chiara una cosa: che si tratti dello zio violentatore o del padre che non vuole infangare il buon nome della famiglia, la loro sorte è stata decisa dagli uomini, dallo strapotere che gli uomini hanno sulle donne.

A sconvolgere e trasformare la vita di ognuna delle tre sarà il “ballo delle pazze”, ossia il ballo mascherato che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene invitata la crème di Parigi. In quell’occasione, mascherarsi farà cadere le maschere. Una storia avventurosa e appassionata, un inno alla libertà delle donne in un mondo che ancora nell’Ottocento era dominato dagli uomini.

L’autrice

Victoria Mas è nata a Le Chesnay, nell’Île-de-France. Ha studiato negli Stati Uniti e lavorato come sceneggiatrice per il cinema. Tornata in Francia ha proseguito i suoi studi letterari alla Sorbona e si è dedicata alla scrittura. Il ballo delle pazze è il suo primo romanzo, che nel 2019 ha vinto il Prix Première Plume e il Prix Stanislas.