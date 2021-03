Charlie Macksey: un libro per tutte le età

Si intitola Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo ed è il nuovo libro di Charlie Macksey. Il volume, adatto a tutte le età, è in libreria per Salani.

Quello di Charlie Macksey è un vero, grande caso editoriale, con 1 milione di copie vendute in un anno. Libro dell’anno per i librai di Waterstones e Barnes&Noble.

Charlie Macksey – Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Una storia universale che fa bene all’anima di grandi e bambini. Il racconto dell’amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile.

Tutti e quattro esplorano il vasto mondo. Si fanno tante domande. Attraversano la tempesta. Imparano che cos’è l’amore. Un’ode all’innocenza e alla gentilezza, una lezione di vita che ha già toccato il cuore di milioni di lettori.

Le dichiarazioni dei protagonisti

‘Disegni bellissimi e frasi esatte, poetiche, dense di ispirazione, che ricordano Il Piccolo Principe.

Il caso ci ha portato questo piccolo libro proprio nel momento giusto. Perché è un libro che ci fa tornare all’essenziale. L’amore, l’amicizia, la gentilezza, il coraggio, sostenersi a vicenda, credere in se stessi e accettarsi, spingersi a migliorare, ma anche fermarsi, aspettare, ammirare la vita.

È un libro che dà speranza, il libro giusto da regalare in questo anno così difficile. Un libro da regalarsi, per fermare il tempo e dedicarsi a sé, curare le proprie ferite, guar­dare avanti. Un libro per tutte le età.’ (Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale Salani).

‘Spero che questo libro ti spinga a vivere con coraggio e più gentilezza verso te stesso e gli altri. E a chiedere aiuto quando ne hai bisogno, cosa sempre coraggiosissima da fare.’ (Charlie Mackesy)