Grande successo di pubblico per “Il mio nome è Luna – storia vera di una gatta persiana”, ennesima opera di Beppe Amico, scrittore già noto al mondo dell’editoria italiana per alcuni best seller pubblicati da case editrici nazionali ed internazionali come Reverdito di Trento, Massimo di Milano, Edizioni San Paolo America Latina.

“Vorrei informare tutti gli appassionati di narrativa fantastica – afferma l’autore – che dopo il lusinghiero accoglimento del pubblico dell’edizione e-book e di quella in brossura, che ora questo libro, sarà disponibile anche in versione audio-book per la gioia di tutti i bambini e dei loro genitori”.

Un audiolibro per i bambini ai tempi del Covid

In un momento così particolare della nostra storia, in cui tutta l’umanità è alle prese con gli enormi problemi dovuti all’emergenza per il Coronavirus, il giornalista e scrittore ferrarese ha pensato di allietare un po’ i più piccoli già duramente provati a causa delle restrizioni della pandemia, invitando tutti i genitori a far trascorrere ai propri figli qualche momento esilarante e divertente con questa fiaba inedita dedicata ad uno degli animali domestici più amati al mondo: il gatto del quale il 17 febbraio scorso si è celebrata una giornata a lui dedicata.

Ascoltando l’audiolibro la fruizione dello straordinario ed originale racconto di Beppe Amico, Il mio nome è Luna, diverrà ancora più facile, soprattutto per coloro che non hanno tanto tempo da dedicare alla lettura; questa storia conquisterà sicuramente il cuore dei più piccoli raggiungendo così un pubblico ancora più vasto.

Poco più di due ore il tempo necessario per ascoltare le tantissime ed originali avventure di questa simpatica micetta persiana che racconta in prima persona i suoi oltre 18 anni di vita sulla terra.

Ecco alcuni passi dell’opera:

“Miaooo a tutti, grandi, piccini, alti, bassi, magri, grassi, belli e brutti, simpatici e antipatici, buoni e cattivi. Miaooo, io sono Luna, una gatta persiana carina e un po’ vanitosa. E voi chi siete?”.

E’ con queste parole che inizia la storia della micetta di nome Luna, raccontata dallo scrittore Beppe Amico di Ferrara.

“Il libro – spiega l’autore – è adatto anche ad un pubblico adulto ed è fruibile in tre diverse versioni per venire incontro alle esigenze del pubblico dei lettori”.

Il mio nome è Luna – Beppe Amico

“Il mio nome è Luna”, disponibile in e-book, carta stampata e audiolibro, contiene tante avventure esilaranti di questa simpatica micetta di razza persiana. Chi l’ha conosciuta, l’ha potuta apprezzare e amare perché – stando alle testimonianze di molte persone – era davvero un’animale simpatico, intelligente e assai socievole. .

La sua storia è raccontata in prima persona. E’ proprio Luna, infatti, che narra le simpatiche e talvolta buffe avventure che hanno caratterizzato la sua lunga vita.

Prima del lancio di questo libro, ora disponibile anche in una nuova versione audio narrata dalla bravissima attrice e doppiatrice professionista e dallo stesso Beppe Amico, l’autore ha sottoposto in visione l’opera a una dozzina di lettori appassionati di animali e il giudizio è stato corale: “Sì, mi è piaciuto moltissimo! Mi ha divertito tanto, mi ha fatto sorridere, riflettere e anche un po’ commuovere”.

“Il mio nome è Luna – storia vera di una gatta persiana”, è un’originale spaccato di vita, ma soprattutto una storia vera; i personaggi che si avvicendano sono reali e tuttora viventi. Tutti gli episodi citati nel libro sono veramente accaduti.

Gli animali ci amano davvero e ci danno tanto affetto, quindi, facciamo qualcosa di concreto per il loro benessere. Sembra essere questo il messaggio racchiuso in questa ennesima opera di Beppe Amico.

“Evitiamo che gli animali vengano abbandonati – raccomanda l’autore nel suo libro – facciamo in modo che non siano più maltrattati, impegniamo tutti i nostri sforzi per amarli come meritano, per fare sì che siano parte integrante della nostra vita”.

Regalare “Il mio nome è Luna – storia vera di una gatta persiana”, può essere un’idea grandiosa, magari come dono di compleanno o per qualche altra occasione speciale o comunque per far trascorrere qualche ora lieta ai nostri bambini in questo momento difficile della pandemia.

In occasione del lancio della versione in audiolibro de “Il mio nome è Luna”, l’autore ha scelto per la narrazione la voce di un’attrice e doppiatrice davvero molto talentuosa: Marianna Adamo che lavora nel settore da molti anni e collabora con case editrici e centri di doppiaggio cinematografico.

La scelta è caduta su di lei – spiega Beppe Amico – perché mi è sembrata la più adatta tra quelle che avevo ascoltato. Quella di Marianna è davvero una voce molto singolare; quando sentii il primo provino audio che mi aveva inoltrato via email dietro mia richiesta, non ho avuto alcun dubbio.

E’ riuscita a ritrasporre magnificamente tutti i numerosi stati d’animo presenti nel libro alternando a perfezione, secondo i vari momenti della narrazione, quelli più divertenti a quelli più intensi e commoventi e ha saputo dosare davvero molto bene anche quelli maggiormente introspettivi contenuti soprattutto nell’8° e nel 13° capitolo del libro”.

Potete ascoltare un demo a questo link: https://youtu.be/FtXyE3ozW_4

“Ascoltando alcuni passi dell’audiolibro – afferma qualche lettore – si ha come l’impressione di vedere il film di questa originale e simpatica micetta. Chissà che qualche regista non si accorga di quanto sia bello e ne voglia fare una versione cinematografica, magari in cartoni animati”.

Visto il buon accoglimento del pubblico e le numerose recensioni a 5 stelle della versione e-book digitale e carta stampata, l’autore si è convinto che forse potrebbe essere il momento di cedere i diritti ad una casa editrice tradizionale che lo possa distribuire anche fisicamente nelle librerie italiane. Ci sono alcune trattative in corso ma è ancora presto per i dettagli. Vi terremo informati!

Per comodità dei lettori, segnaliamo i link delle varie edizioni, ricordandovi che potete ordinare sia il libro che l’audiolibro sulle migliori piattaforme editoriali online come Amazon, Google Play, Kobo, Il Narratore, La Feltrinelli, InMondadori, Ibs, ecc.

L’autore

Beppe Amico, giornalista, scrittore e saggista, consulente di marketing e strategia aziendale. Ha pubblicato una ventina di libri, alcuni dei quali best seller. Per Reverdito e Massimo edizioni “Padre Pio – il frate dei Miracoli” (1994 -1999), Per la Bruno editore di Roma un manuale di Grafologia e una Guida al franchising. Ancora per Reverdito ed Edizioni San Paolo Latino America “San Pio da Pietrelcina” (2016).

Ha collaborato con la Rai di Roma e per la sede del Trentino Alto Adige in qualità di speaker e conduttore con numerosi network radiofonici, anche come consulente per giornali, periodici e case editrici. Si occupa anche di doppiaggio.

Ha diretto per una nota agenzia di pubblicità trentina un periodico mensile dedicato alla salute e al benessere e un’agenzia di spettacoli per l’organizzazione di eventi e attrazioni. Ha fondato e diretto due emittenti radiofoniche operanti tra il 1980 e il 2006.

E’ anche perito grafologo forense ed esperto in tecniche grafologiche in ambito psico-attitudinale. Ha pubblicato moltissimi testi in versione e-book tra i quali: “I vizi capitali”, alcune inchieste di tematica spirituale, diversi volumi scientifici e dedicati alla formazione come: “Manuale di Grafologia dinamica” e “Grafologia peritale giudiziaria” (Streetlib), questi ultimi proposti anche in brossura e disponibili nei migliori Store online.