Harry Potter: in progetto una nuova serie tv

I fan di Harry Potter possono esultare in questo periodo. In lavorazione infatti, per HBO, una serie tv sulle avventure di uno dei personaggi più famosi della letteratura e del cinema.

Un’indiscrezione che si aggiunge alla nuova uscita in Italia per Salani della saga letteraria del maghetto di Hogwards con la nuova grafica firmata dall’archi-star Michele De Lucchi.

La nuova serie tv su Harry Potter

Già da qualche tempo giravano voci su uno show dedicato ad Harry Potter e compagni, ma questa volta sarebbe quella giusta, anche se ancora non sono noti i nomi collegati alla nuova serie tv.

L’Hollywood Reporter ha appreso in esclusiva che “progetto è nelle primissime fasi”. Non si sa quindi quale sarà il soggetto o quale sezione della sequenza temporale dei romanzi di J.K. Rowling sarà descritta nei vari episodi.

Chiaramente siamo ancora in fase progettuale e non sappiamo se la nuova serie tv su Harry Potter andrà in porto, ma sempre secondo la rinomata rivista di recente i vertici della Warner (con a capo HBO Max) avrebbero incontrato alcuni sceneggiatori per verificare la fattibilità dell’operazione.

Dai romanzi alle serie tv

Insomma non c’è ancora nulla di certo, ma già sono fortissime le aspettative tra i fan di Harry Potter, molti dei quali, immaginiamo, già usufruiscono dei servizi in streaming e possono godere di altri progetti che portano storie letterarie sullo schermo.

La Disney ha annunciato di recente di voler realizzare decine di serie legate a Marvel e Star Wars. HBO invece sta progettando un nuovo prequel del Trono di Spade, oltre a un sequel di Sex and the City e a vari show firmati DC Comics, tra cui la serie Peacemaker.

La saga di Harry Potter – Un fenomeno editoriale mondiale

La saga di Harry Potter firmata da J.K. Rowling si compone di sette libri che sono stati un vero e proprio fenomeno editoriale mondiale. Hanno venduto oltre 500 milioni di copie nel pianeta prima di essere adattati per il grande schermo.

E al cinema è stato un altro successo, con incassi per oltre 8 miliardi di dollari a cui si aggiungono quelli dei due prequel della serie Animali fantastici. Nel 2022 dovrebbe uscire il terzo film della serie dei prequel.

Un successo mondiale, quello di Harry Potter, che lo scorso anno è stato leggermente incrinato dai problemi legati alle dichiarazioni anti-trans della Rowling e da quelle di Johnny Depp, che aveva interpretato il ruolo del mago cattivo Gellert Grindelwald in Animali fantastici e dove trovarli e che ha perso la causa contro il tabloid Sun che lo aveva accusato di aver picchiato l’ex moglie Amber Heard.