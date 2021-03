Eros & Eros – Poesie di amore e passione

Ilaria Coppini, Mapi e Abner Tomas Viera Quezada sono gli autori di Eros & Eros. Il volume si presenta come una bella raccolta di poesie con testo a fronte. Il testo è pubblicato da Le Mezzelane Casa Editrice con testo spagnolo a fronte.

Eros & Eros scava negli istinti di base, nell’animalità selvaggia, nella sensualità dolce e raffinata. In queste poesie si parla di amore passionale che unisce corpo, cuore e mente, il tutto condito da un filo conduttore comune: la libertà espressiva.

Le parole di Ilaria Coppini

“Ho maturato l’idea di questo progetto letterario durante il lockdown da covid 19, periodo nel quale ho prodotto varie poesie erotiche, genere per me nuovo, visto che, da quando ho sedici anni, scrivo versi, mai editi, pieni di luci e ombre, tristi, introspettivi, dolci, delicati e rabbiosi.

Nell’avvicinarmi al tema della sessualità, ho usato il mio solito metodo di “scrittura automatica”, per cui i testi vengono alla luce di

getto. Ho pensato di unire i miei versi a quelli di due amici poeti, Abner, poeta peruviano e la pluripremiata Mapi, italiana, perché mi piace l’idea di un percorso nel mondo dell’erotismo a più livelli, con diverse sfumature data la vastità dell’argomento.

Non esiste, infatti, a mio avviso, un solo modello preconfezionato di sessualità, nessuna visione univoca, trattandosi di un terreno del possibile, da rispettarsi in ogni sua forma tra adulti consenzienti e tra sé e sé, per questo il titolo scelto è “Eros & Eros”, comprensibile sia in italiano che in spagnolo, lingue in cui sono scritte tutte le poesie. Ne esce così un arcobaleno dei sensi, un caleidoscopio emotivo da gustare appieno: istinti di base, animalità selvaggia, sensualità dolce e raffinata, amore passionale che unisce corpo, cuore e mente, autoerotismo, immagini oniriche, dediche tra amanti, descrizioni fisiche e anatomiche attraverso metafore più o meno ardite, fantasie di dominio, giochi di potere, il tutto condito da un filo conduttore comune: la libertà espressiva.

Non sempre la letteratura erotica è stata accolta, nel corso dei secoli, come un genere importante che dà voce a un aspetto fondamentale dell’uomo, per questo, mi pongo e ci poniamo, in questo testo a tre voci, in una posizione di assoluta liberazione, senza vincoli socio-culturali e senza retaggi chiusi

e claustrofobici. Versi che descrivono alcune visioni dell’eros, non certo la vita sessuale degli autori, non essendo un trattato ideologicofilosofico o un’autobiografia ed essendo presenti, ovviamente, varie licenze poetiche: iperbole, similitudini, virtuosismi linguistici, parallelismi spazio-temporali, piani diversi di realtà”.

Eros & Eros

Leggere questa raccolta di poesie, Eros & Eros, vuol dire addentrarsi in un sentiero fatto di parole ma non solo, anche di significati importanti, che vanno colti solo con una lettura profonda, che presuppone un’apertura mentale importante

Questo è ciò che occorre fare per avvicinarsi a queste poesie, che mettono in evidenza come i pensieri d’amore e sessuali non hanno età, ma attraversano le generazioni. ecco perché il progetto di Eros & Eros acquista ancor più valore se si cattura il significato che ha la presenza di autori di tre generazioni differenti.

La poesia, come la letteratura, aiuta a volte a superare limiti imprevisti, proprio come quelli imposti dal lockdown. Ma in questo viaggiare della mente e dell’anima si trovano significati e risposte rimaste sopite, e magari una strada verso la libertà di vivere le proprie pulsioni ed i propri desideri.