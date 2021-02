Un viaggio chiamato psicoterapia – A. Parentela, M. Longo

Le professioniste Alessandra Parentela e Michela Longo portano in libreria Un viaggio chiamato psicoterapia. Storia di un percorso difficile, emozionante e a tratti ironico.

Il volume (CTL Livorno) si configura come uno strumento adatto per capire una disciplina attuale e quanto mai utile. Un viaggio chiamato psicoterapia esce quindi dall’area strettamente medica per rivolgersi ad un target più vasto.

Il libro

Un viaggio chiamato psicoterapia è la storia di Doc e Miki. Una psicoterapeuta brillante e un paziente difficile che partono insieme per un viaggio, appunto, che prende il nome di psicoterapia.

Quella che nasce tra i due è la storia di un legame profondissimo ma anche molto difficile da costruire. L’amore per il mare, uno scoglio come immagine di salvezza.

Elementi che diventano parte di questo viaggio pieno comunque di difficoltà e di ostacoli, ma la cui meta è troppo importante per poterlo lasciare a metà. L’obiettivo è diventare ciò che si è davvero.

Un viaggio chiamato psicoterapia – La recensione

Questo volume si presenta quindi come un racconto di un percorso di vita e di rinascita, che le protagoniste decidono di creare come una narrazione a quattro mani, come un dialogo appassionato.

Si alternano quindi momenti emozionanti che toccano problemi esistenziali, ad altri ironici e divertenti. Nel corso di Un viaggio chiamato psicoterapia vengono ripercorse le tappe più importanti ed i passaggi cruciali di un ritorno a casa che le ha profondamente cambiate.

Un volume utile per tutti, nella convinzione che è nelle relazioni umane che esista quell’elemento imprescindibile della vita. Uno strumento prezioso soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui proprio la socialità e il contatto stanno venendo meno.