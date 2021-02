Redenzione: prima indagine di Maurizio Nardi

Si intitola Redenzione. La prima indagine di Maurizio Nardi, ed è il romanzo di Chiara Marchelli portato in libreria lo scorso ottobre da NN editore.

Dopo La memoria della cenere, Chiara Marchelli torna con un romanzo costrui­to con rara maestria, un’indagine poliziesca intrecciata alle radici storiche della follia.

In un racconto mozzafiato, dove il passato sboccia nel presen­te come un fiore velenoso, con Redenzione l’autrice si immerge nella fragilità dell’animo femminile, che nella fame di libertà e perfezione ha sempre cercato il riscatto dall’infelicità e dal male inflitto e subìto.

Chiara Marchelli – Redenzione

La pigra tranquillità di Volterra viene sconvolta dal ritrovamento di un ca­davere, una donna strangolata e get­tata in un fosso. Del caso si occupa Maurizio Nardi, comandante dei ca­rabinieri, uomo acuto e schivo, sem­pre in cerca di una solitudine dove far luce sulle indagini e su se stesso.

Per Giorgia Volterra è vacanza e rifugio, il posto dove riprendere fiato e proteg­gersi. Per Malina rappresenta un ap­prodo, il posto in cui confondersi tra gli alberi e le pietre millenarie.

Le due don­ne diventano amiche e Giorgia confida a Malina un passato di anoressia e la fine di una storia d’amore. Malina le re­stituisce brevi lampi di sé e le racconta della madre, internata giovanissima nel manicomio della città.

Mentre il coman­dante Nardi indaga per ricostruire le relazioni e i movimenti della vittima, an­che Giorgia scompare misteriosamente.

L’autrice

Chiara Marchelli è nata ad Aosta e si è laureata in Lingue Orientali a Vene­zia. È autrice di romanzi, una raccolta di racconti e un saggio su New York, la città dove vive. Insegna Letteratura Contemporanea, Traduzione e Italiano alla New York University e Scrittura alla Scuola Holden.

Nel 2017 ha pub­blicato Le notti blu (Giulio Perrone Editore), selezionato tra i dodici fina­listi del Premio Strega. Nel 2019 NNE ha pubblicato il suo romanzo La memoria della cenere.