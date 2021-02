Lezioni sulla tecnica: un percorso con Melanie Klein

Melanie Klein è stata tra le figure più note nel mondo della psicologia e della psicoterapia. Ora arriva in libreria Lezioni sulla tecnica, edito da Raffaello Cortina Editore.

Il volume Lezioni sulla tecnica raccoglie molti interventi della Klein. Strumenti fondamentali per chi opera nel mondo della psicoanalisi.

Lezioni sulla tecnica – Melanie Klein

Lezioni sulla tecnica raccoglie i testi di sei lezioni inedite che Melanie Klein tenne nel 1936 a Londra per gli studenti dell’Institute of Psychoanalysis. Comprende, inoltre, le trascrizioni dei seminari tenuti nel 1958 a un gruppo di giovani analisti della British Psychoanalytical Society, in cui sono ripresi e rielaborati alcuni temi proposti nelle lezioni.

A Londra, dove si era trasferita da Berlino nel 1927, Melanie Klein divenne presto una figura di riferimento della Società, recando un contributo decisivo alla teoria e alla pratica della psicoanalisi.

Pioniera dell’analisi infantile, ancora oggi l’autrice ha un ampio seguito tra gli analisti di tutto il mondo.

Il volume costituisce il primo e unico contributo organico e coerente di Melanie Klein alla tecnica del trattamento analitico per gli adulti. Il testo integrale delle lezioni e dei seminari è accompagnato da una lettura critica di John Steiner, attualmente fra gli autori più rappresentativi del gruppo postkleiniano.

Steiner sottolinea l’importanza di questi documenti non solo per comprendere a fondo le posizioni di Melanie Klein, ma anche per individuarne i confini all’interno della psicoanalisi contemporanea.

L’autrice

Melanie Klein (Vienna 1882 – Londra 1960) è una delle grandi figure della psicoanalisi, nota per i suoi lavori pionieristici nel campo dell’analisi infantile e per i contributi allo sviluppo della teoria delle relazioni oggettuali. Lo studio delle fasi precoci dello sviluppo infantile la condusse a introdurre le nozioni di posizione schizoparanoide e di posizione depressiva e i concetti correlati di oggetti parziali, oggetti buoni e oggetti cattivi. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Lezioni sulla tecnica (2020).