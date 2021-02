Salone del Libro 2021 – Ecco le date e le iniziative

Il Salone del Libro 2021 si svolgerà in presenza, per la gioia di tutti gli amanti della lettura e di tutte le case editrici. Naturalmente lo svolgimento è subordinato alla situazione riguardante il Covid, chiaramente in evoluzione.

Ieri sono state dunque ufficialmente comunicate le date della XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà al Lingotto Fiere dal 14 al 18 ottobre. Il Salone del Libro di Torino 2021 sarà intitolato “Vita Supernova”.

Scopriamo quindi le attività del 2021 per scuole e ragazzi, i contenuti inediti offerti dal Salone del Libro 2021 su SalTo+ e i dettagli di un’edizione speciale di Portici di Carta a maggio.

Il Salone del Libro 2021 prima di ottobre

Il viaggio del Salone del Libro 2021 verso “Vita Supernova” vedrà una ricca offerta di incontri, contenuti e attività per i ragazzi, per le scuole, per tutta la comunità di lettori, ma anche una nuova edizione di Portici di Carta. Il Salone, infatti, non volendo perdere il tradizionale appuntamento di maggio, sta lavorando a un’edizione molto speciale della manifestazione dedicata alla lettura che invade i portici torinesi con la libreria en plein air più lunga del mondo.

Torino Roma Bari, dal 21 al 23 maggio.

Portici di carta, Libri Come e Lungomare di libri, insieme per un grande festival diffuso

Dal 21 al 23 maggio Portici di Carta – il progetto della Città di Torino realizzato da Associazione Torino, La Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte e con la partecipazione dei librai torinesi coordinati da Rocco Pinto; il festival Libri Come – Festa del libro e della lettura – prodotto dalla Fondazione Musica per Roma a cura di Marino Sinibaldi, Michele De Mieri, Rosa Polacco; e la nuova manifestazione Lungomare di Libri – promossa dal Comune di Bari e Regione Puglia in collaborazione con l’Associazione Presìdi del Libro – daranno vita a un’importante e inedita sinergia. Le città di Torino, Roma e Bari costruiranno un ponte ideale che attraversa il paese grazie alla lettura, diventando tre centri di un vero e proprio festival diffuso. Le rassegne manterranno la propria identità e i rispettivi palinsesti, ma uniranno le forze per realizzare una programmazione condivisa, con formule ibride tra digitale e presenziale, compatibilmente con l’andamento della crisi sanitaria. Tre eventi, tre città, un’unica grande comunità di lettori che torna a riunirsi intorno alla passione per il libro e la lettura, anche a distanza. La speranza è che questa nuova collaborazione possa diventare un modello sostenibile di sinergia per il mondo dei festival italiani, messo a dura prova dalla pandemia ma da sempre bacino e occasione di occupazione, incontro, dialogo, confronto e arricchimento culturale.

“Il libro ha meritato il massimo sostegno dalle istituzioni nel corso della pandemia – ha dichiarato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – a cominciare dalla decisione di inserire le librerie tra le prime attività a riaprire anche nel periodo del lockdown più rigido. Per questo motivo saluto positivamente la nascita di un grande festival librario diffuso, che per la prima volta raccoglie, in un’ottica di sistema, diverse importanti iniziative, chiamate a collaborare per promuovere insieme la lettura.”

Nuovi contenuti e partnership con Rai

Sul fronte digitale, poi, continuerà ad arricchirsi l’offerta di contenuti, approfondimenti, materiali sulla piattaforma SalTo+. Tra le novità anche due serie podcast: un ciclo – Il Salone presenta Albert Camus – dedicato ad Albert Camus e una selezione delle lezioni di Vita Nova in versione podcast, che saranno disponibili dal 4 marzo sia su SalTo+ che sulle principali piattaforme streaming gratuite.

In questo viaggio verso ottobre il Salone del Libro 2021 sarà accompagnato da un importante partner: la Rai. Fare crescere nuovi lettori e raccontare storie sono da sempre obiettivi primari del Servizio Pubblico, per questo la Rai è al fianco del Salone del Libro 2021 con una programmazione dedicata su tutti i mezzi attraverso interviste esclusive, dirette nei programmi radio e tv e sulle testate giornalistiche nazionali e locali, contenuti speciali per il web e i social.

SalTo Scuola 2021

Lo spazio del Salone dedicato al mondo della scuola e ai ragazzi ha ampliato nell’ultimo anno la sua presenza online, costruendo un’offerta continuativa di attività per le classi: progetti di lettura, strumenti di racconto partecipativo e contenuti per i docenti da affiancare alla didattica. Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il Salone ha arricchito e continuerà ad arricchire la sua offerta di attività e contenuti dedicati alle scuole in ambiente digitale, con l’obiettivo di trasformare la sezione educational SalTo Scuola in un punto di riferimento per tutta la comunità scolastica, in attesa di ritrovarsi in presenza al Salone di ottobre. Il programma SalTo Scuola del 2021 verrà presentato ai docenti il 2 marzo alle 17:30 su SalTo+.

“La Fondazione Compagnia di San Paolo guarda alla cultura come ad un importante agente di sviluppo che permette soprattutto ai più giovani di comprendere il mondo e di esserne protagonisti. Ambisce inoltre a farne uno strumento pieno e riconosciuto nella formazione degli individui e nello sviluppo della società, al pari delle dimensioni economiche, politiche e sociali – dichiara Francesco Profumo Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo – Riconoscendo dunque l’impatto delle esperienze culturali sulla crescita delle nuove generazioni la nostra ambizione è di lavorare per una didattica integrata e per creare contesti di apprendimento multidimensionali : il sostegno a SalTo Scuola si inserisce proprio in questa traiettoria al fine di garantire un’offerta culturale continuativa per le scuole e farlo non soltanto in presenza – cosa che auspichiamo possa accadere di nuovo quest’anno – ma anche sui canali digitali che si sono dimostrati fondamentali per la trasmissione del sapere.”

Un libro, tante scuole

Un libro, tante scuole è il progetto di lettura condivisa promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino con l’obiettivo di raggiungere tanti studenti con un unico grande romanzo, per stimolare un confronto sulla comprensione di sé e del proprio tempo attraverso la letteratura.

A inaugurare il progetto sarà La Peste di Albert Camus: un romanzo quanto mai attuale, capace di offrire allo stesso tempo una sfida e una possibile direzione. Per questo motivo, il Salone del libro lo porterà nelle scuole perché gli studenti possano leggerlo, discuterne in classe e vivere insieme un’esperienza di lettura condivisa sul tempo incerto che stiamo vivendo. L’edizione speciale de La Peste di Albert Camus, realizzata in collaborazione con Bompiani e il sostegno dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, sarà il primo volume della collana “La Biblioteca del Salone”, e verrà distribuita gratuitamente a 6000 studenti e studentesse del terzo e del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado di tutta Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. I docenti possono candidare le proprie classi al progetto sulla piattaforma SalTo+ a partire dal 2 marzo.

L’edizione speciale firmata dal Salone avrà una veste grafica studiata ad hoc da uno dei più noti art director editoriali italiani, Riccardo Falcinelli; un’introduzione affidata ad Alessandro Piperno, tra i più importanti scrittori italiani nonché celebre francesista; e una nota del direttore editoriale del Salone, Nicola Lagioia. La traduzione è a cura di Yasmina Melaouah, docente universitaria e traduttrice premiata.

Gli studenti partecipanti potranno condividere le loro riflessioni sull’esperienza di lettura sul nuovo Bookblog: uno spazio di racconto collettivo che il Salone dedica ai ragazzi e che accompagnerà il progetto al Salone di ottobre, quando in un evento conclusivo corale saranno chiamati a parlare vecchi e nuovi lettori di uno dei romanzi più importanti del Novecento. Alle classi aderenti saranno messi a disposizione diversi materiali di approfondimento sull’autore e sui temi del romanzo, tra questi anche una lezione di Alessandro Piperno dal Teatro Argentina di Roma, disponibile su SalTo+ a partire dal 2 marzo e visibile a tutti gli utenti della piattaforma. La lezione inaugurerà Il Salone presenta Albert Camus, un ciclo di podcast, prodotto dal Salone in occasione dell’uscita di questo volume speciale, che parlerà delle opere e della vita del grande scrittore di origini francesi, nato e cresciuto in Algeria. La serie di podcast ospiterà le voci di: Alessandro Piperno (4 marzo), Yasmina Melaouah (18 marzo), Annalena Benini (1 aprile), Leila El Houssi (15 aprile), Evelina Santangelo (29 aprile), Goffredo Fofi (13 maggio). Le 6 puntate saranno disponibili per tutti dal 4 marzo su SalTo+ e sulle principali piattaforme streaming gratuite.

“Nel mondo post Covid, dove le relazioni, la didattica e molte attività quotidiane ‘vivono’ prevalentemente in digitale, il libro rimane una potente àncora di salvataggio per le persone nella dimensione della comunità – afferma il Presidente della Fondazione CRT e dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte Giovanni Quaglia –. Per questo motivo l’Associazione delle Fondazioni piemontesi è da sempre al fianco del Salone del Libro per promuovere la lettura e far crescere nuovi semi di cultura, con iniziative che incoraggiano i giovani a interrogarsi sul presente e sul futuro confrontandosi con gli scrittori, interpreti attenti della contemporaneità”.

Adotta uno scrittore

Tornerà per la diciannovesima edizione anche Adotta uno scrittore, l’iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino che porta gli scrittori in aula e avvicina studenti e studentesse alla lettura, sostenuta dall’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, in collaborazione con la Fondazione con il Sud, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, il Cesp, Centro studi scuola pubblica – Rete nazionale delle scuole ristrette.

Nel 2020, nonostante le difficoltà di tutto il comparto didattico, Adotta uno scrittore ha continuato a rispondere ai bisogni della comunità scolastica spostando in video conferenza gli incontri con gli autori: sono state portate a termine 29 adozioni tra Piemonte, Veneto, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata. Negli ultimi anni il progetto ha implementato la collaborazione con gli istituti scolastici carcerari di tutto il territorio nazionale: le adozioni realizzate presso le scuole delle Case circondariali sono state in totale 9 in 7 regioni. Un video documentario, disponibile dal 2 marzo sul canale YouTube del Salone, racconterà per immagini ogni adozione: una finestra sul lavoro all’interno delle classi, un altro linguaggio per guardare ai libri e alla scrittura.

Per il 2021, Adotta uno scrittore prevede il coinvolgimento di una trentina di autori, destinati ad “adozioni” in scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado; negli istituti scolastici ospitati all’interno di strutture carcerarie (carceri minorili, case circondariali, case di reclusione) e nelle Università del Piemonte (Dipartimento di Lettere dell’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale). Per la prima volta nella storia dell’iniziativa, grazie al trasferimento online del progetto, saranno adottati tre autori stranieri italofoni: i francesi Bernard Friot e Olivier de Solininihac (per la scuola primaria) e lo svedese Björn Larsson. Tra gli altri autori già confermati: Teresa Radice e Stefano Turconi per le scuole primarie; Davide Morosinotto e Giulia Caminito per le secondarie di primo grado; Jonathan Bazzi, Donatella Di Pietrantonio, Fumettibrutti, Alessandro Robecchi, Andrea Colamedici e Maura Gancitano per le scuole superiori; Emanuele Trevi e Igiaba Scego per le università. A ottobre, durante il prossimo Salone del Libro, il consueto momento finale del progetto, insieme agli autori, agli studenti e ai docenti che prenderanno parte a questa edizione.

Due importanti novità per il 2021. Sulla piattaforma digitale SalTo+ troveranno spazio alcune videolezioni realizzate dagli autori adottati che saranno a disposizione di tutta la comunità scolastica del Salone. Il ciclo di lezioni si intitola Adotta una parola: ciascun autore sceglierà una parola, un modo per mostrare voci diverse, sguardi sul mondo e approcci degli scrittori di questa edizione. Ma anche per fornire a tutte le scuole materiali sulla lettura e la sua promozione da affiancare alla didattica tradizionale.

Inoltre, il racconto partecipato di autori e studenti coinvolti dal progetto avrà uno spazio dedicato: per raccontare in modo più chiaro ed efficace Adotta uno scrittore, il Bookblog ospiterà le esperienze, i percorsi svolti in classe, immagini e pensieri durante e dopo gli appuntamenti. Verranno raccolti anche gli interventi degli studenti (e quando possibile dei detenuti), così che il racconto del progetto si faccia corale. Un’apertura ulteriore alla condivisione e al dialogo tra autori e lettori, nonché un passo avanti per raggiungere un pubblico più vasto grazie a contenuti di qualità fruibili liberamente.

Per adottare un autore, i docenti potranno candidare la propria classe su SalTo+.

L’Europa ancora da scrivere. Decalogo per il Futuro dell’Europa.

La collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, inaugurata in occasione di Vita Nova (4-8 dicembre 2020), prosegue con un nuovo progetto dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie. A ottant’anni dalla prima pubblicazione del Manifesto di Ventotene, il Salone del Libro 2021 celebra l’anniversario con una chiamata aperta alle scuole per continuare quel progetto di manifesto. Grazie alla forma del decalogo gli studenti dovranno immaginare in dieci punti il futuro dell’Europa: dieci sfide per dare un nuovo volto alla nostra casa comune. Tutti i decaloghi saranno pubblicati sul nuovo Bookglog. Il progetto rientra nel quadro della Conferenza sul Futuro dell’Europa che le istituzioni europee lanceranno nelle prossime settimane. I punti ricorrenti emersi dalla call verranno ripubblicati e si aprirà quindi una votazione rivolta a tutte le scuole. I dieci punti maggiormente votati andranno a costituire un nuovo decalogo per l’Europa: in questo modo, a vincere non sarà il lavoro dei singoli, ma le idee contenute in tutti i decaloghi per un unico documento condiviso e partecipato.

Per accompagnare questa attività, il Salone organizzerà tre momenti di formazione su SalTo+ per far conoscere la storia del Manifesto di Ventotene ai ragazzi e per orientarli nel loro lavoro. A ottobre, inoltre, in occasione del Salone Internazionale del Libro, il decalogo verrà presentato, insieme agli studenti che hanno partecipato al progetto, alle istituzioni e a tutto il pubblico del Salone. Un momento collettivo per discutere del futuro del nostro continente con la generazione che lo vivrà più a lungo.

“Non possiamo pensare di parlare di futuro dell’Europa senza coinvolgere i giovani“, ha dichiarato Maurizio Molinari, responsabile media Parlamento europeo in Italia e capo dell’ufficio del Parlamento europeo a Milano. “Le istituzioni europee lanceranno, nelle prossime settimane, un grande momento di ascolto e di costruzione comune del futuro assetto dell’Unione Europea, la Conferenza sul Futuro dell’Europa appunto. In questo senso, con l’iniziativa che il Parlamento europeo in Italia porta avanti con il Salone del Libro di Torino per coinvolgere bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie fa capire che sono loro che devono indicarci la direzione da seguire per scrivere una nuova pagina di storia europea“.

Bookblog

Il Bookblog si rinnova: lo spazio digitale del Salone del Libro pensato per dare voce agli studenti e alle studentesse cambia veste e si apre a nuovi contenuti. Un luogo dedicato ai giovani coinvolti nei progetti di promozione della lettura in tutta Italia e che prova a superare i confini scolastici.

Tre sezioni principali. La prima, Cronache, racconta dal punto vista dei giovani il Salone del Libro 2021 e tutte le sue attività durante l’anno. Il Bookblog lavora da tempo anche con altri festival sul territorio nazionale, dal Festival di Internazionale a Ferrara a Pordenonelegge, fino a Dedica Festival, sempre a Pordenone, ed è aperto a collaborare con nuovi festival con cui ampliare il suo percorso di narrazione. In un’area dedicata del blog, tutte le informazioni per aderire. La seconda sezione, Laboratorio, è il luogo in cui i progetti che il Salone dedica alle scuole si trasformano in racconto corale: uno spazio per ciascun progetto, da Un libro tante scuole ad Adotta uno scrittore, in cui raccogliere commenti, impressioni e testi. E ancora, una terza sezione dedicata ai contributi di tutti i ragazzi e le ragazze che hanno voglia di parlare e discutere dei libri che leggono. Scaffale raccoglie infatti le loro recensioni e andrà a comporre, con i loro contributi, i titoli della libreria che ogni anno il Salone pensa ad hoc per gli adolescenti. Il nuovo blog sarà online da martedì 2 marzo.

Il Salone per il Dantedì

Anche il Salone del Libro partecipa al Dantedì, la giornata dedicata al settecentenario dell’inizio del viaggio ultraterreno di Dante nell’aldilà. Mercoledì 25 marzo, alle 11:30, il Salone organizza una diretta dal suo canale Instagram, aperta alle scuole e a tutto il pubblico del Salone.

Una maratona di lettura realizzata da studenti di tutta Italia, in collaborazione con le scuole dell’Atlante Digitale del Novecento, per sentire dalla voce dei ragazzi le terzine della Commedia.

Presentazione online ai docenti di tutte le attività per le scuole.

Tutte le attività del Salone del Libro 2021 rivolte alle scuole saranno presentate ai docenti il 2 marzo alle 17.30 su SalTo+. Per partecipare alla presentazione è sufficiente registrarsi alla piattaforma. Sempre su SalTo+ sarà poi possibile per i docenti candidare le proprie classi ai progetti di loro interesse.

