Uccidi quei mostri: una storia di violenza

Uccidi quei mostri è un volume pubblicato da SEM Libri nell’ottobre scorso. L’autore è Jeff Jackson, che crea una storia di violenza e indagini.

Con una prosa grintosa e tagliente, con Uccidi quei mostri Jeff Jackson crea una storia di musica, violenza e voci dall’aldilà. Una canzone d’amore per un mondo che muore.

Uccidi quei mostri – Jeff Jackson

Un’anomala ondata di violenza sta travolgendo gli Stati Uniti. I musicisti vengono assassinati sul palco durante i concerti da qualcuno nascosto tra la folla. Sono eventi casuali o c’è dietro qualcosa di più grande e terribile?

È la musica stessa che è divenuta corrotta, in una cultura in cui tutto è sostituibile, tutti sono creativi ed è l’effimero a farla da padrone? Con il suo cast di band ambiziose, fan disposti a tutto e killer enigmatici, Jeff Jackson racconta una tormentata e vertiginosa storia di inizi improbabili e finali inattesi, che risuonerà nell’immaginario di chiunque ami il rock’n’roll.

Come un vinile, questo libro ha due lati e può essere letto in entrambi i modi, basta capovolgerlo. Questo esperimento narrativo, che offre il punto di vista di vittime e assassini, arricchisce l’esperienza di lettura, poiché il lato B non continua la narrazione del lato A, ma piuttosto ne presenta un’altra, ovviamente legata alla prima.

Il lato A, Il mio periodo oscuro, racconta di Xenie, una giovane donna disgustata dalla violenza sfrenata che imperversa sulla scena musicale, ma che si trova attratta inesorabilmente dal mistero dei killer di rockstar. Il lato B, Kill City, segue una storia alternativa, che ci presenta personaggi sorprendenti e si infiltra sempre più a fondo nei metodi e nelle ragioni degli assassini.

L’autore

Jeff Jackson è uno scrittore, commediografo, artista e compositore. Il suo romanzo Mira Corpora (2013) è arrivato alla finale del Los Angeles Book Prize. Sei delle sue opere teatrali sono state messe in scena dalla compagnia teatrale di New York City “Collapsable Giraffe”. Per SEM ecco ora Uccidi quei mostri.