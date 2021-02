Tra le ultime novità, da segnalare l’uscita del libro Framing Death. La morte in diretta, tra cinema e media digitali, primo volume della collana Alphabet edita da Bononia University Press, casa editrice dell’Università di Bologna.

Il volume Framing Death di Nicolò Gallio, esce in formato digitale Open Access, ed è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Editore a questo link: https://bit.ly/FramingDeath_BUP

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE. TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO DEDICATI AI ROMANZI PIU’ FAMOSI

Nicolò Gallio – Framing Death. La morte in diretta, tra cinema e media digitali

Framing Death. La morte in diretta, tra cinema e media digitali indaga le dinamiche di produzione e consumo di contenuti audiovisivi considerati estremi perché hanno sfruttato, con un mix di cinismo e abilità promozionale, una particolare manifestazione della morte identificata con

l’espressione “morte in diretta”.

Mettendo in relazione gli studi su cinema e media digitali con le ricerche in ambito tanatologico, e concentrandosi su alcuni generi e filoni che da oggetti proibiti sono ormai considerati prodotti di culto presso specifiche nicchie di pubblico, il libro ricostruisce leggende urbane ancora

attualissime ed eventi tragici che mescolano cronaca nera e cinema documentario.

Partendo dalle origini del cinematografo, il volume analizza strategie promozionali e ricezione critica internazionale di film che in passato sono stati censurati e al tempo stesso avidamente collezionati. Uno studio che non poteva non intrecciarsi con l’impatto che la tecnologia ha avuto

sulla diffusione di immagini di morte: dal filmato Zapruder alla nascita degli shock sites, dal fenomeno del War Porn ai killer che utilizzano ingegnosamente i social media.

Una ricerca che parte da una delle domande più controverse: perché siamo affascinati da contenuti ritenuti inaccettabili e morbosi. Dai cosiddetti snuff movies e shockumentaries a certe manifestazioni dell’arte contemporanea, dalla “necrocultura” al terrorismo, quello proposto è un percorso

all’interno del caos della morte nell’era digitale.

L’autore

Nicolò Gallio è Dottore di ricerca in Studi teatrali e cinematografici e si interessa in particolare della relazione tra prodotti audiovisivi e media digitali. Ha tenuto corsi e seminari presso l’Università di Bologna, University of Brighton, Middlesex University e Birmingham City University.

Ha scritto articoli e saggi pubblicati su libri e riviste italiane e internazionali, ed è co-autore de Lo spettacolo del cibo. I cooking show nella televisione italiana. È consulente di marketing e comunicazione per agenzie creative, festival e programmi di sviluppo di film indipendenti.