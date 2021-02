Baci a occhi aperti: racconti di Sicilia

Nell’ottobre del 2020, TEA Libri ha portato in libreria Baci a occhi aperti. La Sicilia nei racconti di una vita, di Matteo Collura. Ecco un approfondimento.

L’arte, la letteratura, il paesaggio, la storia e le storie, i personaggi minori, e minimi, i protagonisti famosi e segreti. Baci a occhi aperti è lo straordinario affresco di un’isola-mondo, un atto d’amore per la propria terra.

Baci a occhi aperti – Matteo Collura

«Questo libro è nato dalla richiesta di alcuni miei lettori. Perché non scrivi un altro libro sulla Sicilia? Pressappoco questa, la domanda. Un altro libro sulla Sicilia? Dopo tutti quelli che ho già pubblicato, mi è sembrato troppo.

Così ho pensato di mettere insieme, nella maniera più ordinata e leggibile, quanto ne ho scritto sinora (e pubblicato nei tre volumi In Sicilia, L’isola senza ponte e Sicilia. La fabbrica del mito), togliendo qualcosa e aggiungendo qualcos’altro. Del resto, l’età che mi ritrovo autorizza una simile presunzione. Col vantaggio di aver accontentato coloro i quali mi hanno chiesto, appunto, un altro libro sulla Sicilia.

Cosa sono i “baci a occhi aperti”? Sono i tanti baci che ho dato alla Sicilia sempre costringendomi a non chiudere gli occhi, assaporandone il piacere. In ogni parte di questo libro appare evidente (o dovrebbe apparire, perché questa è stata la mia costante intenzione) lo sforzo di descrivere la Sicilia per quello che è, tenendo a freno l’orgoglio d’esservi nato e l’amore che si ha – specie se siciliani – per la terra d’origine.

Provo a dirlo così: è come se nel baciarla, la Sicilia, mi fossi sforzato di tenere gli occhi aperti, continuando, pur nella voluttà, a notarne guasti e difetti.»

L’autore

Matteo Collura (Agrigento 1945) è l’autore della biografia di Leonardo Sciascia, Il maestro di Regalpetra (Longanesi 1996, La Nave di Teseo 2019). È autore, inoltre, della biografia romanzata di Luigi Pirandello, Il gioco delle parti (Longanesi 2010). Da anni dedica alla Sicilia libri, inchieste e articoli in gran parte pubblicati dal Corriere della Sera e da Il Messaggero.

Le sue conferenze di argomento culturale lo hanno portato in giro per l’Italia e all’estero. Suo il best seller Sicilia sconosciuta (Rizzoli 1984), più volte ristampato. In campo narrativo ha esordito con Associazione indigenti (Einaudi 1979), cui sono seguiti Baltico (Reverdito 1988), Qualcuno ha ucciso il generale (Longanesi 2006) e La badante (Longanesi 2015). Ha firmato la versione teatrale del romanzo Todo modo di Sciascia. I suoi libri sono stati tradotti in cinque lingue. Ora ecco Baci a occhi aperti.