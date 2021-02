Mario Vargas Llosa – Sogno e realtà dell’America Latina

Mario Vargas Llosa decide di raccontare la sua versione del Sudamerica con Sogno e realtà dell’America Latina, un piccolissimo volume che raccoglie in poche pagine storia, pensieri e visioni.

Quanto sappiamo davvero di un continente a noi lontano come l’America Latina? Perché e come nel corso degli anni gli uomini hanno sognato un vero e proprio paradiso terrestre in quella terra? Mario Vargas Llosa cerca di spiegarcelo, così come cerca di portarci alla scoperta dei sogni e delle contraddizioni di un popolo e di un’intera cultura.

La trama

L’America Latina è un continente davvero straordinario, di sicuro vario, ciò che per eccellenza consideriamo esotico, e che forse per troppo tempo abbiamo considerato come lontano dal “mondo civilizzato”.

In questo piccolo volume c’è dentro tutto del Sudamerica, ma soprattutto c’è la spiegazione di come le terre a sud siano stati luoghi di esperimenti sociali, economici e politici, che si sono fondate su vere e proprie utopie che sono nate in Europa.

In America Latina tutto ciò ha dato vita a realtà ed universi originalissimi, movimenti rivoluzionari che spesso e volentieri sono degenerati in catastrofi.

La recensione di Sogno e realtà dell’America Latina di Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa ci porta direttamente in quel clima magico e anche irrazionale che da sempre circonda il Sudamerica, e che ha dato vita a tanti grandi intellettuali e scrittori contemporanei, proprio come lui.

Sogno e realtà dell’America Latina (Liberilibri) è sì un testo molto breve, ma ha la potenza di uno scrigno che aprendosi illumina il pensiero dei lettori. L’autore analizza le dinamiche complesse del continente, le interazioni feconde tra America Latina ed Europa.

Ma fa di più, apre alla speranza di costruire un futuro in cui irrazionalità e violenza non siano protagoniste, ma dove possano dominare realismo, legalità e cultura.