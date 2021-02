Il colore dell’odio: un romanzo di Alexi Zentner

Si intitola Il colore dell’odio ed è il romanzo di Alexi Zentner portato in libreria qualche settimana fa da 66thand2nd. Un volume che esce nella collana Attese con la traduzione di Gaspare Bona.

Nella presentazione de Il colore dell’odio si legge: «Questa è la storia americana, ragazzo. Un pantano che non è ancora stato bonificato». Qui di seguito vi proponiamo la trama del romanzo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE. TANTI PRODOTTI DEDICATI AI ROMANZI PIU’ FAMOSI

Il colore dell’odio – Alexi Zentner

Jessup è un adolescente come tanti, gioca come linebacker per la squadra della scuola, frequenta una ragazza e ha un unico sogno: dare il massimo in classe e in campo, prendere una borsa di studio per l’università e andarsene il più lontano possibile dal posto in cui è cresciuto.

Ma quando, dopo quattro anni passati in carcere, il patrigno David John torna a casa, Jessup si trova di fronte a un bivio: prendere le distanze da quell’uomo premuroso che gli ha dato una sorella e ha salvato sua madre dall’alcolismo, o accettarne anche il tratto più scomodo, l’affiliazione con la Santa chiesa dell’America bianca, il cui pastore, fratello di David John, è un noto esponente del suprematismo bianco locale. Prima ancora di poter scegliere, però, Jessup si vede coinvolto in un litigio con un running back avversario, un ragazzo nero, e nello spazio di una notte la sua vita cambia per sempre.

Esplorando gli angoli più bui dell’America contemporanea, dilaniata da opposti estremismi e da conflitti di classe troppo a lungo taciuti, in questo thriller Zentner racconta con ritmo incalzante la storia di un ragazzo che si crede già uomo, e che vuole sfuggire all’ambiente white trash cui appartiene, liberandosi dai pregiudizi che l’hanno sempre circondato. Ma è davvero possibile voltare le spalle al proprio passato?

L’autore

Alexi Zentner, nato in Ontario nel 1973, è autore dei romanzi The Lobster Kings e Il ghiaccio fra le mani (Einaudi, 2012). I suoi racconti sono apparsi su varie riviste, tra cui «The Atlantic Monthly», «Tin House», «Glimmer Train», e inclusi in The O. Henry Prize Stories 2008. Vive con la famiglia a Ithaca, New York.