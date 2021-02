Rumore bianco di Don DeLillo diventa un film

Il romanzo cult di Don DeLillo, Rumore bianco, sta per diventare un film che verrà trasmesso in Italia dalla piattaforma di streaming Netflix.

A scrivere e dirigere l’adattamento di Rumore bianco sarà Noah Baumbach, acclamato regista, sceneggiatore e produttore che ha siglato una partnership ufficiale proprio con Netflix.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO DEDICATI AI ROMANZI PIU’ FAMOSI

Rumore bianco – Il libro

Jack Gladney è professore di studi hitleriani presso un campus dove i detriti della cultura popolare americana sono divenuti la nuova bibbia e il supermarket la sua biblioteca. Come dice Murray J. Siskind, collega di Jack e profeta dell’apocalisse postmoderna, il supermarket è un luogo saturo di onde, radiazioni, lettere e numeri, voci e suoni in attesa di essere decodificati.

Ma la vita rassicurante e consumistica di Jack e della sua famiglia ultramoderna viene improvvisamente inghiottita da una nube letale, l’evento tossico aereo, espressione concreta della miriade di altri eventi tossici onnipresenti tra le mura domestiche: trasmissioni radio, sirene, microonde, la voce incessante della tv.

La paura della morte che accomuna Jack e la quarta moglie Babette diviene cosí una forza prorompente, un raggio di luce nera in grado di perforare il muro di “rumore bianco” che avvolge questo capolavoro di fine millennio.

Noah Baumbach e l’adattamento cinematografico

Noah Baumbach ha già lavorato su Netflix con il film The Meyerowitz Stories (New and Selected), nel cui cast figuravano Adam Sandler, Ben Stiller ed Emma Thompson. Il film aveva avuto un grande successo tra la critica al festival di Cannes del 2017.

Marriage Story (Storia di un matrimonio) è stato poi l’altro film in cui ha lavorato, con Adam Driver, Scarlett Johansson e Laura Dern che per questo film ha vinto una statuetta. Il film è stato presentato a Venezia e poi ha ottenuto ben 6 candidature agli Oscar, tra cui due per lo stesso Baumbach.

Rumore bianco sarà quindi il suo prossimo film, e le riprese inizieranno proprio nel 2021. Ancora nessuna notizia sulla data di uscita.