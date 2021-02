L’Anomalia: Premio Goncourt 2020

Il Premio Goncourt 2020 è stato assegnato a HERVÉ LE TELLIER per il romanzo L’Anomalia. Il libro, per La Nave di Teseo, sarà nelle librerie italiane a febbraio.

L’Anomalia è stato selezionato per i più importanti premi letterari francesi: Prix Goncourt, Prix Renaudot, Peix Médicis, Prix Wepler, Prix Décembre. In corso di traduzione in oltre 20 Paesi. Diritti già opzionati per una serie televisiva.

L’Anomalia – Hervé Le Tellier

Nell’estate 2021 un killer di professione, uno scrittore abbastanza giovane ma condannato da un cancro, una montatrice cinematografica in mezzo a una relazione sentimentale complicata, un nigeriano omosessuale… Non c’entrano niente l’uno con l’altro, ma hanno in comune una coincidenza: tutti prenderanno un volo Parigi-New York. Il volo subirà una turbolenza molto pesante e rischiosa, ma alla fine atterrerà come da programma, senza danni alle persone.

Appare però una anomalia: è come se il volo che atterra a giugno a NY fosse il doppio di un altro volo (stesso boing, stesso equipaggio, stessa lista di passeggeri) già atterrato al JFK il 10 marzo. Immediatamente scatta l’inchiesta e in gran segreto il volo viene dirottato di nascosto presso un aeroporto militare.

La CIA inizia a indagare, tutta l’intelligence è coinvolta, lo stesso Trump è presente in prima persona e si occupa di gestire la situazione con Macron e il presidente Xi Jinping. Quale sarà la spiegazione di questa strana anomalia?

L’autore

Hervé Le Tellier è uno scrittore, poeta e linguista francese, presidente dell’OuLiPo, le cui opere sono basate sull’utilizzo di limitazioni formali, letterarie o matematiche. Nato a Parigi, Le Tellier ha iniziato la sua carriera come giornalista scientifico, e si è unito OuLiPo nel 1992.

Come autore, è venuto all’attenzione generale nel 1998, con la pubblicazione di Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, una raccolta di mille frasi molto brevi che iniziano tutte con “Je pense que” (credo che). Il suo romanzo piuttosto complesso Le voleur de nostalgie è un omaggio a Italo Calvino. Le Tellier si occupa anche di trasmissioni radiofoniche culturali e di una rubrica quotidiana per il sito del “Le Monde”. Ora il successo con L’Anomalia.