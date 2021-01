Il segreto di Avium: arriva una nuova saga

Giulia Guvellini arriva in libreria con Il segreto di Avium. Il volume, pubblicato da Salani, è una nuova grande saga che promette molto per il lettore.

Il segreto di Avium è un libro per chi ha viaggiato verso Hogwarts, con Harry Potter. Per chi ha consultato un aletiometro, nella Bussola d’oro.

Giulia Gubellini – Il segreto di Avium

Chiunque, guardando Giglio e Rosa, capirebbe che sono fratelli. Chi li conosce potrebbe anche aggiungere che i ragazzi condividono una certa dose di audacia, un discreto talento per cacciarsi nei guai e un’indole fin troppo curiosa.

In fondo a una scala c’è una porta. Giglio ha in tasca la chiave che può aprirla, Rosa controlla che il corridoio sia tranquillo. Nessuno, all’istituto, sa da dove vengano i due ragazzi, né chi li abbia abbandonati. Sono orfani. La chiave entra e gira. Sull’ultimo ripiano di uno scaffale trovano un cofanetto di legno, con incise le lettere G e R. All’interno due ciondoli gemelli, da unire tra loro. È così che un treno cade dal cielo, per accompagnare Giglio e Rosa verso l’avventura più importante della loro vita.

Solcano cieli, fendono nuvole fino a un’isola che fluttua nell’aria: un mondo fantastico che li mette subito in pericolo, perché uomini ‘alati’ come uccelli li vogliono catturare. Grazie all’aiuto dei ribelli della Fenice, i giovani riescono a sfuggire ai Gendarmi. Su Avium, la terra che li ospita, loro sono dei Senza Piume e per questo clandestini. Devono riuscire a tornare a casa, ma Avium era nel loro destino e durante questo viaggio, meraviglioso e ricco di insidie, scopriranno perché.

L’autrice

Giulia Gubellini nasce nel 1989 a Bologna. Nel 2015, con il romanzo d’esordio Under, vince il Premio Brancati nella sezione giovani. Ha collaborato con Stef&Phere alla scrittura della saga bestseller Timeport. Ora ecco Il segreto di Avium.