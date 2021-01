Fallimento: un volume di Arjun Appadurai e Neta Alexander

Arjun Appadurai e Neta Alexander sono gli autori di Fallimento, volume in libreria per Raffaello Cortina editore. Un libro che parla di quotidianità con supporto scientifico.

Appadurai e Alexander rispondono con una teoria del Fallimento abituale e strategico, prendendo in esame temi come il debito, la crisi, i divari digitali e la (dis)connettività.

Arjun Appadurai e Neta Alexander – Fallimento

Muovendosi tra l’obsolescenza programmata e la precarietà deliberata delle tecnologie digitali da un lato e, dall’altro, la logica di una Grande Recessione nella quale alcuni erano “troppo grandi per fallire”, obiettano che il senso di fallimento è una dimensione reale e produce sofferenze concrete.

Eppure, il fallimento non è una qualità autoevidente di progetti, istituzioni, tecnologie o vite, per cui è urgente procedere a un riesame innovativo delle condizioni che ci inducono a dimenticare una successione ininterrotta di crolli e avarie.

Interrogando quei momenti di oblio, il libro propone un’originale teoria pluristratificata del Fallimento, accompagnata da una teoria generale della mancata presa di coscienza, della memoria e dei nuovi sistemi di controllo in gestazione.

Gli autori

Arjun Appadurai è professore di Media, Culture and Communication alla New York University. È inoltre membro dell’Accademia americana delle arti e delle scienze e dell’Institute for Public Knowledge di New York. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Modernità in polvere (2012), Il futuro come fatto culturale (2014), Scommettere sulle parole (2016) e Fallimento (con N. Alexander, 2020).

Neta Alexander insegna Film and Media alla Colgate University di New York. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Fallimento (con A. Appadurai, 2020).