Thelonious Monk. Storia di un genio americano è un bellissimo volume scritto da Robin D.G. Kelley e portato in libreria da minimum fax.

Selezionato dal New York Times fra i 100 migliori libri del 2009, finalista al PEN USA Literary Award, premiato come miglior libro sul jazz dalla Jazz Journalists Association, Thelonious Monk. Storia di un genio americano è destinato ad affermarsi come l’opera definitiva su un gigante indimenticato del jazz.

Thelonious Monk – Robin D.G. Kelley

La figura di Thelonious Monk (1917-1982) è da sempre tra le più apprezzate dagli studiosi e dagli appassionati di jazz. Eppure spesso ne è stato offerto un ritratto parziale, se non distorto: quello di un genio eccentrico, di un uomo mentalmente disturbato, di un musicista primitivo e naïf.

Questa biografia rimette finalmente nella giusta prospettiva critica la vita e la musica del grande pianista-compositore.

Grazie a un lavoro di ricerca durato più di dieci anni, durante i quali l’autore ha avuto accesso per la prima volta ai documenti privati della famiglia Monk, scopriamo un Thelonious diverso: un musicista pienamente consapevole della propria arte, determinato a lottare senza compromessi per difendere la sua visione musicale; un individuo sensibile e spiritoso, che malgrado gli eccessi conquistava immancabilmente la stima e la simpatia del prossimo; un uomo attentissimo alla realtà sociale, che nella musica vedeva anche il mezzo per affermare la possibilità di un mondo migliore.

L’autore

Robin D.G. Kelley (1962) insegna storia e studi americani alla University of Southern California. Il celebre filosofo e intellettuale Cornel West lo ha definito «il più autorevole storico della cultura popolare nera oggi in attività».