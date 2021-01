Beth Morrey e un grande esordio letterario

Beth Morrey è una scrittrice che ha esordito in libreria nel 2020. Il suo romanzo, La seconda vita di Missy Carmichael è stato portato in Italia da Garzanti.

Il nuovo libro di Beth Morrey è stato uno dei bestseller del 2020, tradotto in tutto il mondo e presto diventerà un film.

Beth Morrey – La seconda vita di Missy Carmichael

La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace così. Uguale, giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque, non si accorge di me. E io non faccio nulla perché questo accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è avvicinato. Due donne mi hanno vista persa nei miei pensieri e mi hanno offerto un caffè.

Niente di che. Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno faceva per me da tanto tempo. Una gentilezza dopo la quale nulla è stato come prima. La mia seconda vita ha avuto inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno al tavolo della cucina siamo in tanti. Com’era una volta. Le mie passeggiate sono diventate più lunghe, se fatte con qualcuno accanto. Ho aperto uno spiraglio nel guscio in cui mi ero rifugiata. Ma all’inizio l’ho richiuso subito, per paura che qualcuno potesse conoscere i segreti che non ho mai confessato a nessuno.

Sono sempre stata brava a nasconderli. A poco a poco, però, ho scoperto la magia del fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. Anche il dolore. Perché le persone sono pronte non solo a giudicare, ma anche a starti vicino. Basta permetterglielo.

L’autrice

Mentre spingeva la carrozzina al parco, Beth Morrey ha avuto l’idea di scrivere il romanzo d’esordio La seconda vita di Missy Carmichael. Chiacchierando con gente con il cane al guinzaglio, runner, vicini e famiglie, ha intessuto le basi di quella che sarebbe stata la storia di una donna salvata da sconosciuti diventati poi amici. Dopo essere stata direttore creativo a RDF Television, Beth Morrey ora è una scrittrice a tempo pieno. Vive a Londra con suo marito, i due figli e un cane di nome Polly.