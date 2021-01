Poesia e preghiera: dialogo con due intellettuali

Poesia e preghiera è il primo volume della collana Uqbar di Edizioni Tlon. Il libro esce il 13 gennaio in formato ebook, ed è un bellissimo dialogo tra Franco Arminio, Vito Mancuso e Maura Gancitano.

Una bellissima conversazione quindi su temi di grande importanza quotidiana e filosofica. Poesia e preghiera avvia il percorso della collana Uqbar, progetto di Tlon su saggi e scritti dopo il festival Prendiamola con filosofia.

Poesia e preghiera – Franco Arminio e Vito Mancuso in dialogo con Maura Gancitano

Poesia e preghiera è una conversazione, memorabile e ricchissima, con due grandi intellettuali del nostro tempo sul ruolo che possono ricoprire la poesia e la preghiera, in momento difficile come quello che stiamo ancora attraversando, e sulle nuove consapevolezze che questo ha generato: la coscienza – di fronte alla tristezza, all’isolamento, al dolore – che l’unica religiosità autentica è quella del raccoglimento, del silenzio, dell’umiltà; l’importanza di ripensare il valore e lo spazio che la morte e il lutto hanno nella nostra società; la responsabilità di certe figure, come gli intellettuali, di creare un senso di ritualità collettiva e di comunità – quando questa viene a mancare -, di fungere da guida verso una nuova, grande stagione di rigenerazione del mondo che ci si impone davanti.

«Penso che molte persone in questi giorni, oltre che a leggere poesie, magari stanno provando anche a scriverle. In fondo scrivere è un po’ camminare dentro di sé, laddove non possiamo camminare fuori, nel mondo esterno. Quindi la poesia è sicuramente un farmaco, e ci può essere un’autosomministrazione». Franco Arminio

«Dobbiamo prepararci alla grande stagione che sta arrivando, abbiamo bisogno di rigenerare, e possiamo farlo solo se ci rigeneriamo noi stessi. Quindi occorre pescare nei pozzi profondi della nostra umanità, dentro, andare giù, tirare fuori, attingere l’acqua più pura che abbiamo, e con questa medicare le ferite». Vito Mancuso

Gli autori

FRANCO ARMINIO – È nato e vive a Bisaccia, in Irpinia. Poeta, paesologo, da anni viaggia e scrive, in difesa dei piccoli paesi. Ha ideato e porta avanti la Casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi”. Tra le sue pubblicazioni Cartoline dai morti (2010), Geografia commossa dell’Italia interna (2013), Resteranno i canti (2018), L’infinito senza farci caso (2019).

VITO MANCUSO – Teologo, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea e di Storia delle dottrine Teologiche. Ha pubblicato, tra gli altri L’anima e il suo destino (2007), La vita autentica (2009), Obbedienza e libertà (2012), Io amo. Piccola filosofia dell’amore (2014), Il coraggio di essere liberi (2016) e I quattro maestri (2020).