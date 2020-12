Il quaderno del lupo di Paolo Mosca: come trasformare i problemi in soluzioni

Paolo Mosca, autore televisivo da venti anni per Rai, Mediaset, Mtv e Sky e scrittore di numerosi libri, pubblica quest’anno “Il quaderno del lupo − Come risolvere i problemi senza stress”.

Dopo aver pubblicato poesie (Damarti), saggi sulla televisione (Reality: Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi), romanzi (La mantide religiosa) e guide alle serie tv (Mosquicide, Passeggeri Oscuri e Dark Passengers), Il quaderno del lupo è un piccolo manuale di self-help da leggere tutto d’un fiato, per mettersi in gioco e imparare.

Il quaderno del lupo

Il quaderno del lupo ti prende per mano per aiutarti a risolvere i problemi della vita quotidiana. In capitoli sintetici e agili ti racconta come trasformare i problemi in soluzioni e ti fornisce esercizi semplici da fare che ti aiutino a lavorare su di te.

Oltre alle parti di testo, nel quaderno troverai direttamente lo spazio per fare gli esercizi proposti così che non ti serva altro per portare avanti il tuo percorso.

Le parole dell’autore

“Ho scritto questo quaderno innanzitutto per me, è una piccola bussola che mi aiuta a ritrovare la strada di casa ogni volta che mi perdo. Spero possa essere utile anche a te che stai leggendo rendendo più leggero il rapporto che hai con i problemi e trasformandoli in quello che sono: occasioni di crescita e divertimento, scuse per delitti e rinascite.”

“A volte ci diamo degli obiettivi, nel lavoro, nell’amore, nello sport, nell’amicizia, a tavola, in politica. Ogni obiettivo diventa l’occasione per affrontare degli ostacoli. Ma per poter superare un ostacolo esterno a noi stessi, dobbiamo prima esserci allenati all’interno del nostro stesso carattere. Se non siamo in grado di svegliarci all’ora prefissata, di essere puntuali a un appuntamento, di rinunciare a un pasticcino o a un bicchiere di vino, difficilmente saremo in grado di avere quella forza di volontà necessaria per vincere le sfide che la vita sociale ci impone ogni giorno.”

“Lo scopo è lavorare per far sì che i problemi non si affacciano nemmeno più nel caleidoscopio della nostra mente, perché quando stai bene con te, quando hai risolto il tuo rebus, nulla ti può più toccare e ti puoi sedere comodo e guardarti mentre corri a creare il film della tua vita.”

Link Amazon: https://www.amazon.it/QUADERNO-DEL-LUPO-risolvere-problemi/dp/B087CSYL2M

Link Facebook: https://www.facebook.com/paolomoscaofficial/