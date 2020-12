Stephen Leacock e i Passatempi parigini

La casa editrice Mattioli 1885 porta in libreria un piccolo volume di Stephen Leacock. Passatempi parigini è una bella raccolta divertente nella collana Light.

Con questa raccolta per la prima volta Stephen Leacock viene proposto ai lettori italiani. | “Dammi retta” mi fece il mio amico del Kansas, allungandosi nella poltroncina della Taverne Royale e tenendo il sigaro con due dita, “non parlare mai in francese qui a Parigi. Non se l’aspettano, e non sembrano capirlo.” | S. L.

Stephen Leacock – Passatempi parigini

Una raccolta di alcuni degli sketch più divertenti di Stephen Leacock, pubblicati per la prima volta nel 1913 e divenuti subito iconici nel mondo anglosassone.

Con la sua consueta irriverenza, Leacock ironizza sulle abitudini dei turisti americani in visita in Europa, attraverso la descrizione di una serie di esilaranti incomprensioni.

Completano la raccolta la serie degli Incidenti Familiari in cui Leacock ironizza sulla straordinarietà di alcune esperienze quotidiane come una visita dal dentista o l’incontro con uno sconosciuto in treno, mentre nel racconto Come si fa una rivista Leacock si sofferma causticamente sui meccanismi interni al mondo dell’editoria.

L’autore

Stephen Leacock era un insegnante, politologo, scrittore e umorista canadese. Tra il 1915 e il 1925, fu l’umorista di lingua inglese più conosciuto al mondo. È noto per il suo umorismo leggero insieme alle critiche alle follie delle persone.