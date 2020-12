Petros Markaris in libreria con L’omicidio è denaro

Petros Markaris è in libreria con L’omicidio è denaro. Un nuovo caso per il commissario Kostas Charitos. Il libro esce per La Nave di Teseo nella collana Oceani.

Petros Markaris torna con l’ispettore più amato della letteratura mediterranea, Kostas Charitos: tra soldi, bugie e corruzione, si consuma una serie di omicidi che dice molto di questi tempi di cronica crisi economica, disuguaglianze e ingiustizia sociale.

T-SHIRT, FELPE, TAZZE E SHOPPER A TEMA LETTERARIO. SCOPRI IL NOSTRO SHOP

Petros Markaris – L’omicidio è denaro

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai margini della società.

Il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il “movimento dei poveri”, perché la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici che raccontano di una ripresa degli investimenti, il mondo sta cambiando sempre più velocemente – tra il turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che cercano in Europa un nuovo futuro – ma a pagare il conto sono sempre gli stessi.

Eppure non è l’idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare il commissario Kostas Charitos – o almeno, non solo – quanto piuttosto i feroci omicidi di due investitori stranieri, uccisi a coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare.

Per trovare il colpevole, Charitos dovrà affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa tra speranza e disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi.

L’autore

Petros Markaris è nato a Istanbul nel 1937. Ha collaborato con Theo Angelopoulos a diverse sceneggiature, tra cui L’eternità e un giorno, Palma d’oro a Cannes nel 1998. I romanzi con protagonista il commissario Kostas Charitos hanno incontrato un grande successo di lettori.

Presso La nave di Teseo ha pubblicato L’assassinio di un immortale (2016), I labirinti di Atene (nuova edizione 2017), Il prezzo dei soldi (2017), La lunga estate calda del commissario Charitos (nuova edizione 2017), Io e il commissario Charitos (nuova edizione 2018), L’università del crimine (2018), Diario di un’eternità. Io e Theo Angelopoulos (2018), La balia (nuova edizione 2019) e Il tempo dell’ipocrisia (2019).