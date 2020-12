La casa sul lago: legami familiari e trame segrete

David James Poissant ha avuto un gran successo in libreria in questi mesi con La casa sul lago. Il libro esce per NN editore con la traduzione di Gioia Guerzoni.

De La casa sul lago, Jenny Offill ha detto: “Sull’onda di Cunningham e Cheever, Poissant rivela le trame sotterranee dei legami familiari”.

La casa sul lago – David James Poissant

Come molte famiglie americane, gli Starling vivono ai quattro lati del paese, ma d’estate si ritrovano nell’amata casa sul lago, in North Carolina. I genitori, Lisa e Richard, stanno per andare in pensione dopo una lunga carriera alla Cornell University, e vogliono vendere la casa per pensare al loro futuro.

Questa decisione spiazza i due figli, Michael, commesso in un negozio, e Thad, aspirante poeta. Insieme alla moglie Diane e al fidanzato Jake, i due fratelli raggiungono i genitori per l’ultimo weekend nel luogo del cuore della loro infanzia. Ma quando un bambino annega davanti agli occhi di Michael, che tenta con tutte le forze di salvarlo, ogni personaggio si trova costretto a esplorare l’abisso delle proprie paure e debolezze.

In soli tre giorni, segreti, dipendenze, infedeltà e rancori erompono e stravolgono gli equilibri degli Starling. Dopo Il paradiso degli animali, David James Poissant torna con un romanzo sull’America di oggi, e con uno sguardo lucido e compassionevole osserva una famiglia capace di ferire ma anche di perdonare senza riserve. La casa sul lago non racconta l’amore come una materia cristallizzata e immutabile, ma come un sentimento che si trasforma nel tempo, impetuoso e imprevedibile, a cui affidarsi senza opporre resistenza.

L’autore

David James Poissant vive a Orlando e insegna alla University of Central Florida. Autore di saggi e racconti, i suoi scritti sono apparsi su New York Times, Chicago Tribune e numerose antologie.

Con la raccolta Il paradiso degli animali (NNE 2015) ha vinto il Florida Book Award 2014 e il glca New Writers Award, ed è stato finalista al Los Angeles Times Book Prize e al PEN/Robert W. Bingham Prize. La sua scrittura è stata paragonata a quella di autori come Raymond Carver, Richard Ford e Amy Hempel. La casa sul lago è il suo primo romanzo.