La Nave di Teseo porta in libreria in questo periodo Sam Shepard, con Spiare la prima persona. Il volume esce nella collana Le Onde con la traduzione di Massimo Bocchiola.

Questa è l’ultima opera dello scrittore Premio Pulitzer Sam Shepard, prima della sua scomparsa. Magnetico e tagliente, lirico e toccante, il libro (edito con l’aiuto di Patti Smith, con la quale Shepard ha collaborato a più riprese nell’arco della sua carriera) accompagna delicatamente il lettore fino al limite in cui la vita irradia il suo ultimo istante di splendore.

Sam Shepard – Spiare la prima persona

In una prosa bruciante e poetica, Sam Shepard racconta la storia di un uomo senza nome che ripercorre i ricordi di una vita tra lavoro, viaggi, piccole e grandi avventure. L’uomo è in lotta contro un male che lo rende sempre più dipendente dalle persone che si prendono cura di lui, eppure i suoi pensieri e le sue preoccupazioni risuonano come un’eco del nostro tempo, sono storie di inclusione e distanza, parlano di sospetto e fiducia.

Attraverso le pagine luminose di Spiare la prima persona, Shepard ci conduce tra i giardini di una clinica in Arizona, nelle acque agitate che circondano Alcatraz, nelle città di confine del New Mexico, in un edificio abbandonato nell’East Village a Manhattan. Ma al centro del libro, e nel cuore del narratore, resta la famiglia, le persone amate e il desiderio di proteggerle.

L’opera definitiva di Shepard è una confessione letteraria che accarezza le fragilità che ci rendono umani, mentre celebra la forza inesauribile della vita.

L’autore

Sam Shepard, vincitore del premio Pulitzer nel 1979, ha scritto più di cinquanta drammi e tre raccolte di racconti. Come attore, ha recitato in oltre sessanta film e ha ricevuto una nomination all’Oscar nel 1984 per Uomini veri.

È stato finalista per il W. H. Smith Literary Award per la sua raccolta di racconti Great Dream of Heaven. Membro della American Academy of Arts and Letters, ha ricevuto la Gold Medal for Drama ed è stato inserito nella Hall of Fame dell’American Theater. Presso La nave di Teseo è apparso nel 2017 Quello di dentro.