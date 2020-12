Paròle, la prima opera di Sante Diomede

Paròle è un libro di Sante Diomede, un giovane Poeta di Bari, classe 1986, che ci propone poesie in dialetto barese con traduzione a fronte edito dalla casa editrice Santelli Editore.

Diomede attraversa la sua città, Bari “precaria”, mai stanco di versare lacrime su questa chianche, fino ad arrivare alla Valle d’Aosta, culla fatta di colori, fiumi e laghi, con l’acqua più pura.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP: T-SHIRT, FELPE E TAZZE DEI ROMANZI PIU’ FAMOSI

Il volume

La prima opera di Sante Diomede raccoglie con cura e grazia “sfiancata” memorie, presente e futuro, un viaggio fatto non solo di parole, ma anche di significati profondi, dove la strada desidera un’anima con tutta l’amarezza dell’asfalto.

Paròle ci consegna una raccolta di versi giovanili che accordano territori, terre e luoghi. La città pugliese, come una donna addormentata, è il cuore del suo vissuto e del suo vivere, e si rivolge al lettore con il cuore in mano.

Paròle – La recensione

La poesia vernacolare di Diomede, in Paròle, ci dà la possibilità di accogliere e ospitare nella ricerca poetica il dialetto e la sua traduzione. Chi non è barese fa fatica a leggere il libricino confezionato, ma la traduzione nella lingua italiana ci regala questa possibilità di ospitare i versi e licenziare i suoi sentimenti in un itinerario incrociato, come lo è la via Francigena.

Sotto il cielo di Diomede scorre la Storia, fatta di nomi, padri, madri e nonni (eterno perdono), consegnando alla lingua la sua bellezza fatta di versi, rime e strofe assai speciali. Arriviamo quasi a Natale come preghiera, dai, da qui va’ via: ancor dobbiamo nascere per n’abbraccio (che vale quanto una parola). Un abbraccio che ora manca, in questo periodo rapito dalla pandemia, dove questo contatto di calore, sembra una rinuncia troppo grande.