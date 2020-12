Emma Dante e le favole contemporanee

Dal 3 dicembre è in libreria per La Nave di Teseo, un bel testo di Emma Dante. E tutte vissero felici e contente, con le illustrazioni di Maria Teresa Costa.

Il nuovo libro di Emma Dante è una rilettura visionaria delle favole più conosciute riscritte dalla drammaturga e regista, in un modo affascinante e assolutamente contemporaneo.

Emma Dante – E tutte vissero felici e contente

Ma chi l’ha detto che le principesse o le eroine delle favole hanno bisogno di principi o salvatori? Sanno cavarsela benissimo da sole! Emma Dante racconta, a modo suo, le grandi favole con cui siamo cresciuti affrontando temi importanti come gli stereotipi del maschile e del femminile, la necessità dell’umiltà, il dolore, l’ingiustizia e la forza necessaria per essere se stessi.

Rosaspina, Biancaneve, Anastasia, Genoveffa, Cenerentola e ben due Cappuccetto Rosso affrontano le loro storie con un piglio diverso, i cattivi non possono essere eroi, non sempre si può perdonare il male subito e, soprattutto, bisogna sempre impegnarsi per avere un lieto fine.

L’autrice

Emma Dante è nata a Palermo nel 1967. Drammaturga e regista, si è diplomata nel 1990 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Nel 1999 costituisce a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale con la quale ottiene numerosi riconoscimenti. I suoi spettacoli sono stati messi in scena nei più importanti teatri italiani e internazionali.

Ha pubblicato Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana con una prefazione di Andrea Camilleri (2007), il romanzo via Castellana Bandiera (2008), vincitore del premio Vittorini e del Super Vittorini 2009, dal quale trae l’omonimo film presentato alla 70° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il suo secondo romanzo Trilogia degli occhiali è stato pubblicato nel 2011. Il suo secondo film Le sorelle Macaluso è stato presentato alla 77° mostra del cinema di Venezia.