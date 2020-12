Elena Ferrante consiglia 40 libri scritti da donne

“Storie di donne con due piedi, e qualche volta uno, nel XX secolo”. Con queste parole Elena Ferrante presenta ai lettori la selezione di titoli che ha curato per Bookshop.org.

Un contributo, quello di Elena Ferrante, a favore della promozione della lettura e delle iniziative a tutela delle librerie indipendenti. La lista include 40 titoli di autrici italiane e straniere disponibili in lingua inglese nel catalogo della piattaforma.

T-SHIRT E TAZZE A TEMA LETTERARIO! SCOPRI IL NOSTRO SHOP

La piattaforma

È una libreria online nata nel 2020 con la mission di supportare economicamente le librerie indipendenti, attiva negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Tramite Bookshop.org le librerie indipendenti possono vendere online direttamente i propri libri, e ricevere un contributo per ogni transazione realizzata sulla piattaforma da una qualsiasi delle librerie aderenti. Oltre il 75% della commissione della piattaforma viene inoltre reinvestito a sostegno della comunità del libro. Per maggiori informazioni: https://bookshop.org/pages/about

Elena Ferrante

Elena Ferrante è autrice dell’Amore molesto, da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, I giorni dell’abbandono, è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza.

Nel volume La frantumaglia racconta la sua esperienza di scrittrice. Nel 2006 le Edizioni E/O hanno pubblicato il romanzo La figlia oscura, da cui verrà tratto un film diretto da Maggie Gyllenhaal e con protagonista Olivia Colman, nel 2007 il racconto per bambini La spiaggia di notte illustrato da Mara Cerri e nel 2011 il primo capitolo dell’Amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta e nel 2014 dal quarto e ultimo, Storia della bambina perduta, finalista al Man Booker International Prize 2016.

Nell’autunno del 2018 è andata in onda, in Italia su Rai 1 e Timvision e negli Stati Uniti su HBO, la prima stagione della serie di Saverio Costanzo tratta dal romanzo L’amica geniale, seguita nel 2019 dalla seconda stagione tratta da Storia del nuovo cognome. Nel 2019 le Edizioni E/O hanno pubblicato L’invenzione occasionale, che raccoglie i testi pubblicati originariamente in inglese sul Guardian nella traduzione di Ann Goldstein nel corso del 2018, e il romanzo La vita bugiarda degli adulti.

ECCO I TITOLI CONSIGLIATI DA ELENA FERRANTE