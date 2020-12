Stephen King. Dal libro allo schermo, è un bellissimo volume curato da Giacomo Calzoni e portato in libreria da minimum fax. Ecco gli approfondimenti.

Stephen King dal libro allo schermo è una rassegna completa delle storie arrivate al cinema e in tv dell’autore più amato al mondo.

Stephen King – Dal libro allo schermo

Nessun autore contemporaneo può godere di un numero di adattamenti per il piccolo e per il grande schermo paragonabile a quello che è stato riservato ai romanzi e ai racconti di Stephen King.

Dagli omaggi di grandi autori di genere come Carpenter, Romero, Cronenberg, all’unicum rappresentato da Shining di Kubrick; dal grande artigianato dei due registi che meglio, forse, hanno saputo cogliere lo spirito kinghiano (il Rob Reiner di Stand by Me e Misery e il Frank Darabont di Le ali della libertà e Il miglio verde) alla vera rivoluzione rappresentata dalle serie televisive, gli autori e critici che hanno contribuito a questo volume tracciano un panorama ragionato e completo della vita sugli schermi di un grande maestro della narrativa contemporanea, forse l’autore più popolare e amato al mondo.

Il curatore

Giacomo Calzoni è nato e vive a Perugia. Collabora regolarmente con il quotidiano online Sentieri selvaggi, per il quale cura la rubrica dedicata al cinema horror e fantastico, con Cineforum e con Nocturno Cinema.

Ha curato il volume Dario Argento: l’amore e l’orrore (Edizioni goWare & Sentieri selvaggi, 2013). Ha anche collaborato a Il Mereghetti. Stephen King Dizionario dei film. Ora esce questa bella novità.