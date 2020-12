L’attrice: un romanzo di Anne Enright

In libreria dal 3 settembre scorso per La Nave di Teseo, L’attrice, romanzo di Anne Enright. Il volume esce nella collana Oceani con la traduzione di Milena Zemira Ciccimarra.

Dall’autrice vincitrice del Man Booker Prize, L’attrice è un romanzo raffinato e avvincente sul potere, la fama, il desiderio sessuale, l’invidia. Due donne allo specchio: il ritratto di una madre e una figlia, di un sentimento inestricabile e dei segreti nascosti dietro la scintillante maschera del successo.

VISITA IL NOSTRO SHOP. TAZZE E T-SHIRT DEI ROMANZI PIU’ FAMOSI

L’attrice – Anne Enright

Katherine O’Dell è una leggenda del teatro irlandese. Sua figlia Norah, nel corso di un’intervista, inizia a tratteggiarne un ritratto, rievocando la figura magnetica e ingombrante della madre.

Katherine aveva conosciuto il teatro seguendo la compagnia di cui faceva parte il padre per poi approdare a Londra, Broadway e, infine, Hollywood in un’ascesa fulminea e inarrestabile. Ma il successo, arrivato così rapidamente, altrettanto velocemente la abbandona. Per lei, abituata ai riflettori e alle attenzioni della gente, è un duro colpo che la porta a distaccarsi dalla realtà, in un crescendo di follia che le fa compiere un bizzarro crimine.

Raccontando la diva Katherine O’Dell, Norah svela anche la sua storia: il loro rapporto difficile ma forte, i litigi e i chiarimenti, l’atmosfera dell’Irlanda degli anni settanta in cui è cresciuta. Un flusso di coscienza che mischia nostalgia e disincanto, tenerezza e dolore tra il suo dover essere figlia e il voler essere se stessa.

Anne Enright costruisce il ritratto raffinato e commovente di due donne allo specchio, due generazioni femminili alle prese con la libertà, il desiderio sessuale, la fragilità, la ricerca della fama, il bisogno dell’amore.

L’autrice

Anne Enright è nata a Dublino nel 1962 ed è producer e regista televisiva. Ha pubblicato due raccolte di racconti, un saggio e cinque romanzi, tra cui La veglia, che ha ottenuto i premi Irish Novel of the Year, Irish Fiction Award e il Man Booker Prize. Nel 2015 è stata nominata Laureate for Irish Fiction. Ha pubblicato inoltre: Il piacere di Eliza Lynch, Il valzer dimenticato, Fare figli inciampando nella maternità e La strada verde. Ora ecco L’attrice.