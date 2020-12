Lars Kepler torna con L’uomo dello specchio

Grande ritorno in libreria per Lars Kepler, che esce in Italia con l’ultimo romanzo L’uomo dello specchio. Il volume viene pubblicato come gli altri da Longanesi.

Nel nuovo romanzo della coppia d’oro del thriller nordico, attualmente per la terza settimana in prima posizione nella classifica svedese, l’atteso ritorno del personaggio più amato dai lettori di Lars Kepler: Erik Maria Bark, l’ipnotista.

Lars Kepler – L’uomo dello specchio

In un parco giochi nel cuore di Stoccolma viene rinvenuto il cadavere di una ragazza scomparsa cinque anni prima mentre tornava da scuola. L’assassino l’ha sollevata servendosi di un argano e l’ha brutalmente uccisa.

Le telecamere di sicurezza hanno inquadrato un testimone oculare che potrebbe fornire importanti dettagli, ma l’uomo soffre di gravi disturbi psichici e afferma di non ricordare nulla di ciò che ha visto in quella notte. La polizia deve ricucire i pezzi di questa storia, trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia.

Per riuscirci, può contare sull’ispettore Joona Linna, duro, tenace, dotato di uno spirito d’osservazione fuori dal comune e che non esita mai a ricorrere a metodi poco ortodossi per trovare un criminale. Per carpire i segreti celati nella mente malata del testimone, Joona Linna decide di contattare uno psicoterapeuta, un certo dottor Erik Maria Bark, l’ipnotista.

L’autore

Lars Kepler è lo pseudonimo dei coniugi Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril. Entrambi sono scrittori, ma nel 2009 hanno deciso di sospendere momentaneamente le loro carriere separate per scrivere un romanzo insieme.

Ne è nato il caso editoriale europeo del 2010, L’ipnotista, il romanzo che ha scalzato dalla vetta delle classifiche svedesi la trilogia di Larsson, e che ha inaugurato la fortunata e amatissima serie di romanzi con protagonista l’ispettore Joona Linna, tutti pubblicati da Longanesi: L’esecutore (2010), La testimone del fuoco (2012), L’uomo della sabbia (2013), Nella mente dell’ipnotista (2015), Il cacciatore silenzioso (2016), Lazarus (2018). Sempre presso Longanesi è uscito Il porto delle anime (2015).

